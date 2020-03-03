Для 40 спеціальностей вводять мінімальну ціну контрактного навчання

Міністерство освіти і науки України запроваджує мінімальну ціну контрактного навчання для 38-ми зі 121-ої спеціальності (так звану індикативну собівартість)

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Міністерство освіти і науки України запроваджує мінімальну ціну контрактного навчання для 38-ми зі 121-ої спеціальності (так звану індикативну собівартість)

Як повідомили RegioNews у пресслужбі МОН, відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив 3 березня.

Таким чином, з 1 вересня 2020 року для вступників на найбільш популярні спеціальності контрактне навчання коштуватиме не менш як 60% вартості, яку сплачує за бюджетні місця держава.

"Мінімальна вартість навчання встановлюється лише для 38 спеціальностей, які є найбільш популярними серед контрактників. Це переважно ті спеціальності, на які вступає набагато більше вступників, ніж є відповідних вакансій на ринку праці. Серед них: право, економіка, політологія, менеджмент, маркетинг, міжнародні відносини, журналістика, фінанси, дизайн, туризм, готельно-ресторанна справа та інші. Тобто правило мінімальної вартості на контракт не зачепить інші 83 спеціальності: інженерні, технологічні, гуманітарні, природничі, аграрні, педагогічні науки", - йдеться у повідомленні.

Приведення вартості контракту до фактичних витрат університетів відбуватиметься поступово: у 2020 році становитиме 60% від держфінансування на 1 студента в університеті, у 2021 – 70% та у 2022 – 80%. Мінімальна ціна контрактного навчання діятиме для державних університетів та тих приватних, які отримуватимуть державне фінансування.

"Індикативна собівартість по-різному вплине на ціни в різних закладах та регіонах. Наприклад, цього літа вона не зачепить більшість закладів Києва, Рівненської, Волинської, Житомирської, Чернівецької та Івано-Франківської областей", – пояснив заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний.

Також у МОН наголосили на тому, що громадяни мають право отримати податкову знижку на витрати на навчання. Батьки студентів або самі студенти, якщо вони протягом навчання працюють, можуть повернути 18% вартості контракту. Водночас держава надаватиме пільгові кредити за ставкою 3% на навчання в університетах.

Як зазначається, зміни не торкнуться студентів, які вже навчаються. Вартість навчання буде корелюватись із доходами людей у регіоні. Якщо ціна буде вища, ніж три середні офіційні заробітні плати у області, університети зможуть не підвищувати її.

У міністерстві нагадали, що запровадження індикативної собівартості є одним із аспектів реформи фінансування та управління закладами вищої освіти, концепцію якої Міністерство презентувало в грудні 2019 року.