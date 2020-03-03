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03 березня 2020, 14:05 1

Кабмін передав на приватизацію ще понад 430 об'єктів

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03 березня 2020, 14:05 1
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Уряд передав 431 державний об'єкт Фонду державного майна для проведення подальшої приватизації
Уряд передав 431 державний об'єкт Фонду державного майна для проведення подальшої приватизації

Як повідомили RegioNews у пресслужбі Кабміну, разом уряд за 6 місяців уже передав 961 об'єкт, що в 10 разів більше, ніж за 10 років до того.

"За 6 місяців своєї роботи ми передали 961 об'єкт на приватизацію. Для порівняння з 2008 по 2018 рік передано всього 93 об’єкти. Підприємства, які роками генерували проблеми та збитки, отримають нового ефективного власника, нові робочі місця", - розказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

За його словами, також уряд передав на велику приватизацію 4 великі держкомпанії: завод "Більшовик" (АТ "Перший київський машинобудівний завод"), АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація", ДАК "Хліб України", ДП "Артемсіль".

Як зазначається, на підприємствах буде проведено реструктуризацію та підготовку до прозорих аукціонів із залученням приватного інвестора.


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