Кабмін передав на приватизацію ще понад 430 об'єктів
Як повідомили RegioNews у пресслужбі Кабміну, разом уряд за 6 місяців уже передав 961 об'єкт, що в 10 разів більше, ніж за 10 років до того.
"За 6 місяців своєї роботи ми передали 961 об'єкт на приватизацію. Для порівняння з 2008 по 2018 рік передано всього 93 об’єкти. Підприємства, які роками генерували проблеми та збитки, отримають нового ефективного власника, нові робочі місця", - розказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
За його словами, також уряд передав на велику приватизацію 4 великі держкомпанії: завод "Більшовик" (АТ "Перший київський машинобудівний завод"), АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація", ДАК "Хліб України", ДП "Артемсіль".
Як зазначається, на підприємствах буде проведено реструктуризацію та підготовку до прозорих аукціонів із залученням приватного інвестора.
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