13:47  03 березня
Кабмін дозволив "продавати" громадянство мінімум за $ 100 тисяч
11:53  03 березня
Ситуація в Нових Санжарах: Скалецька щосили грає в теніс з евакуйованими
13:10  03 березня
Уряд ухвалив рішення продати єдиного виробника солі в Україні "Артемсіль”
UA | RU
UA | RU
03 березня 2020, 13:47 4

Кабмін дозволив "продавати" громадянство мінімум за $ 100 тисяч

Читайте также
на русском языке
03 березня 2020, 13:47 4
Читайте также на русском языке
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства отримало право подавати пропозиції до Державної міграційної служби щодо встановлення квоти імміграції щодо висококваліфікованих фахівців дефіцитних професій та іноземних інвесторів, що вклали в економіку України від 100 тисяч доларів
Фото: mosaiquefm.net
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства отримало право подавати пропозиції до Державної міграційної служби щодо встановлення квоти імміграції щодо висококваліфікованих фахівців дефіцитних професій та іноземних інвесторів, що вклали в економіку України від 100 тисяч доларів

Як передає RegioNews, про таке рішення Кабміну повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який був присутній на засіданні уряду 3 березня, в своєму Telegram-каналі.

Він також опублікував текст постанови Кабміну, згідно з яким уряд вніс зміни в порядок формування квоти імміграції.

"Пропозиції в ДМС щодо встановлення квоти імміграції на наступний календарний рік вносять ... Мінекономіки - щодо осіб, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною валютою на суму не менше 100 тисяч доларів США, і висококваліфікованих фахівців і співробітників, гостра потреба в яких є суттєвою для економіки України", - йдеться в документі.


Кабмин громадянство інвестиції
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Віктор Таран
Всі блоги »
Корпорація Зе. Чи завадять "собаки та дороги" взяти "Слугам народу" ради на Миколаївщині
03 березня 2020, 10:17
Нерухомий магнат. Як Гройсман скуповує Вінницю
02 березня 2020, 08:59
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Осачук Сергій Дмитрович
Голова Чернівецької обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »