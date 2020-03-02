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02 березня 2020, 13:52 7

57-річний українець намагався провезти в "ДНР” психотропи

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02 березня 2020, 13:52 7
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Прикордонники в КПВВ "Новотроїцьке” затримали партію медичних препаратів із вмістом фенобарбеталу
Фото: Держприкордонслужба України
Прикордонники в КПВВ "Новотроїцьке” затримали партію медичних препаратів із вмістом фенобарбеталу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

57-річний українець їхав через КПВВ до тимчасово окупованого Донецька.

Під час контролю чоловік нервував. На його автомобіль спрацював службовий собака прикордонників. Під час перевірки у бокових стінках багажного відділення його машини виявили медичні препарати.

Як з’ясувалося, чоловік планував провезти 400 пластин із вмістом психотропної речовини - фенобарбіталу. Відповідно до урядової постанови обіг цієї речовини обмежено.

Чоловіка та медичні препарати передали Нацполіції.


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