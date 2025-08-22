11:54  22 серпня
22 серпня 2025, 13:17

Державі повернуто земельну ділянку вартістю 2,4 млн грн на Дніпропетровщині

22 серпня 2025, 13:17
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
Жовтоводська окружна прокуратура виявила факт незаконного використання земельної ділянки, яка входить до природно-заповідного фонду регіону

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Йдеться про територію площею понад 22 гектари, яку Божедарівська селищна рада передала в оренду одному з товариств для сільськогосподарської діяльності.

Однак орендар фактично змінив цільове призначення ділянки, що суперечить законодавству України про охорону природних ресурсів. Це порушення стало підставою для втручання прокуратури.

Прокуратура відстежує використання земельних ділянок

Окружна прокуратура подала до суду позов про розірвання договору оренди та повернення землі у користування держави. Суд задовольнив вимоги прокуратури, розірвав договір, і рішення набрало законної сили. Земельна ділянка повертається під контроль держави для подальшого природоохоронного використання.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміну адміністративних кордонів Дніпропетровщини. Документ передбачає, що частина населених пунктів Донбасу, зокрема Слов'янськ і Краматорськ, може бути віднесена до Дніпропетровської та Харківської областей.

