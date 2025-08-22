Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Жовтоводська окружна прокуратура виявила факт незаконного використання земельної ділянки, яка входить до природно-заповідного фонду регіону

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Йдеться про територію площею понад 22 гектари, яку Божедарівська селищна рада передала в оренду одному з товариств для сільськогосподарської діяльності.

Однак орендар фактично змінив цільове призначення ділянки, що суперечить законодавству України про охорону природних ресурсів. Це порушення стало підставою для втручання прокуратури.

Прокуратура відстежує використання земельних ділянок

Окружна прокуратура подала до суду позов про розірвання договору оренди та повернення землі у користування держави. Суд задовольнив вимоги прокуратури, розірвав договір, і рішення набрало законної сили. Земельна ділянка повертається під контроль держави для подальшого природоохоронного використання.

