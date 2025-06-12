McDonald’s може закрити свої заклади у Дніпрі та Чернігові

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на nenka.info.

Зазначається, що найближчим часом компанія McDonald’s може закрити свої заклади в Дніпрі та Чернігові, про що були попереджені менеджери на місцях.

Водночас у Києві з’явиться укриття подвійного призначення з McDonald’s та паркінгом.

Нагадаємо, минулого місяця McDonald’s відкрив ресторан на Закарпатті.