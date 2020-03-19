Коронавірус на Донбасі: бойовики повністю закривають пропуск людей через лінію розмежування
Як передає RegioNews, про це пишуть ЗМІ бойовиків, посилаючись на "главу "ДНР" Дениса Пушиліна.
За його словами, повне припинення руху громадян через пункти прикордонного та митного контролю "ДНР" на кордоні з Україною почне діяти з 00:00 суботи, 21 березня, 2020 року.
Як зазначив Пушилін, таким чином у жителів окупованих регіонів, які наразі перебувають на підконтрольній Україні території, ще є час повернутися додому.
Також повідомляється, що бойовики вживатимуть всіх необхідних заходів, щоб ті, хто повернеться, перебували під наглядом лікарів.
За словами бойовика, на окупованій території Донецької області на даний момент не зареєстровано жодного випадку захворювання COVID-19.
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