Стрілянина у Дніпрі: голова облради вимагає звільнити суддю, який відпустив підозрюваних

Голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник вимагає звільнити суддю, який відпустив п’ятьох підозрюваних в перестрілці під домашній арешт

Фото: Національна поліція

Голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник вимагає звільнити суддю, який відпустив п’ятьох підозрюваних в перестрілці під домашній арешт

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської облради.

"Вважаю, що рішення суду - не справедливе. Злочин має очевидно високу суспільну небезпеку. Підозрювані несуть загрозу пересічним громадянам, можуть сховати або знищити речі, які мають істотне значення для слідства", - заявив Олійник.

За його словами, на найближчий сесії обласної ради винесуть на голосування звернення до Вищої ради правосуддя з ініціативою звільнення судді, який приймав це рішення.

Нагадаємо, у Дніпрі увечері в понеділок, 24 лютого, відбулася перестрілка між двома групами чоловіків, внаслідок чого було поранено трьох людей – учасників конфлікту.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Поліція затримала п’ятьох людей, яким 25 лютого повідомили про підозру.

Бабушкінський районний суд визначив запобіжний захід для п’ятьох підозрюваних у вчиненні перестрілки на вулиці Титова у Дніпрі. Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко відпустив їх під домашній арешт на два місяці.