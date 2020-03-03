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03 березня 2020, 15:35 6

Стрілянина у Дніпрі: голова облради вимагає звільнити суддю, який відпустив підозрюваних

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03 березня 2020, 15:35 6
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Голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник вимагає звільнити суддю, який відпустив п’ятьох підозрюваних в перестрілці під домашній арешт
Фото: Національна поліція
Голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник вимагає звільнити суддю, який відпустив п’ятьох підозрюваних в перестрілці під домашній арешт

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської облради.

"Вважаю, що рішення суду - не справедливе. Злочин має очевидно високу суспільну небезпеку. Підозрювані несуть загрозу пересічним громадянам, можуть сховати або знищити речі, які мають істотне значення для слідства", - заявив Олійник.

За його словами, на найближчий сесії обласної ради винесуть на голосування звернення до Вищої ради правосуддя з ініціативою звільнення судді, який приймав це рішення.

Нагадаємо, у Дніпрі увечері в понеділок, 24 лютого, відбулася перестрілка між двома групами чоловіків, внаслідок чого було поранено трьох людей – учасників конфлікту.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Поліція затримала п’ятьох людей, яким 25 лютого повідомили про підозру.

Бабушкінський районний суд визначив запобіжний захід для п’ятьох підозрюваних у вчиненні перестрілки на вулиці Титова у Дніпрі. Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко відпустив їх під домашній арешт на два місяці.


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