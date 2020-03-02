На Чернігівщині не знайшли місця для евакуйованих з Китаю українців
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку організації "Чернігівська правозахисна спілка" у facebook.
Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації на запит громадської організації "Чернігівська правозахисна спілка" надало інформацію про неможливість розміщення евакуйованих громадян в підпорядкованих закладах охорони здоров’я області
Запит стосувався питання щодо вибору місця розміщення на території Чернігівської області евакуйованих з Китаю внаслідок поширення коронавірусної інфекції COVID-19 пасажирів, членів екіпажу та супроводжуючих осіб для медико-санітарного спостереження, надання згоди та/або відмову розміщення евакуйованих з Китаю громадян.
"На виконання доручення Кабінету Міністрів України щодо проведення евакуації громадян України з території КНР та визначення місць можливого розміщення евакуйованих громадян з метою їх ізоляції листом Управління повідомлено про неможливість розміщення евакуйованих громадян в підпорядкованих закладах охорони здоров’я області", - йдеться у відповіді.
Нагадаємо, Україна знову зможе евакуювати громадян з Китаю за умови, що буде отримано достатню кількість заявок від громадян України з міста Ухань і провінції Хубей в Китаї.
Українців, що перебувають на карантині в Нових Санжарах можуть відпустити додому наступного четверга.
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