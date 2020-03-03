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03 березня 2020, 09:20 11

На Чернігівщины згоріла школа

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03 березня 2020, 09:20 11
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Минулої ночі в с. Пальчики Бахмацького району Чернігівської області в одноповерховій будівлі загальноосвітнього навчального закладу виникла пожежа
Фото: aysor.am
Минулої ночі в с. Пальчики Бахмацького району Чернігівської області в одноповерховій будівлі загальноосвітнього навчального закладу виникла пожежа

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, пожежа виникла о 02:08 і о 06:55 була ліквідована.

"Жертв та постраждалих немає. Вогнем знищено дах, перекриття та майно площею 600 м2", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до гасіння залучалися 23 людини і сім одиниць техніки, з них від ДСНС - 19 і четверо відповідно.

Причина пожежі встановлюється.


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