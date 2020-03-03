На Чернігівщині школярка завагітніла від 58-річного чоловіка
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ГУ Національної поліції в Чернігівській області.
Зв'язок між зрілим чоловіком і школяркою розкрився після того, як 2 березня дівчина звернулася по допомогу до лікарів у зв’язку з вагітністю.
Неповнолітня розповіла правоохоронцям, що мала тривалі інтимні стосунки з чоловіком, який годиться їй у дідусі. Поліція обґрунтовано підозрює у скоєному чоловіка 1962 року народження. Він у скоєному зізнався та надав правдиві свідчення, зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) - карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.
Триває досудове розслідування.
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