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03 березня 2020, 12:02

На Чернігівщині вилучили неякісний алкоголь на суму 800 тисяч гривень

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03 березня 2020, 12:02
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Порушення щодо виробництва та реалізації алкоголю виявили на 20 об'єктах
Порушення щодо виробництва та реалізації алкоголю виявили на 20 об'єктах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чернігівську облдержадміністрацію.

Як повідомив заступник директора Департаменту агропромислового розвитку ОДА Олег Крапивний, профільні оперативні групи перевірили 49 об’єктів. На 20 з них виявили порушення щодо виробництва, обігу та реалізації алкогольних напоїв.

У результаті проведення всіх перевірок з незаконного обігу вилучено спирту та алкогольних напоїв на загальну суму понад 800 тисяч гривень, обладнання — на 110 тисяч.

Відносно чотирьох суб’єктів розпочаті кримінальні провадження за частиною 3 статті 204 Кримінального кодексу - незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей.

Крім того, контролюючі органи припинили діяльність двох торговельних об’єктів через незаконне виробництво, ще у двох — анулювали ліцензії. На 10 суб’єктів накладені штрафні санкції у розмірі 176,6 тисячі гривень.


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