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02 березня 2020, 11:38 6

На Черкащині прогнозують різке погіршення погодних умов

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02 березня 2020, 11:38 6
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2 березня у Черкаській області синоптики оголосили перший рівень небезпечності - очікують сильні пориви вітру
Фото:depositphotos
2 березня у Черкаській області синоптики оголосили перший рівень небезпечності - очікують сильні пориви вітру

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Укргідрометцентр.

2 березня у Черкасах та в регіоні очікують сильні пориви південного вітру – 15-20 м/с. Вдень дощитиме, сонце не показуватиметься із-за хмар.

Ртутний стовпчик удень покаже +8…10 градусів. Увечері та уночі температура впаде до +3...5 градусів.

Як повідомлялося раніше, комунальники ще ще встигли ліквідувати всі наслідки попереднього урагану, а синоптики знову попереджають про погіршення погодних умов. Цього разу просять бути обережними мешканців та гостей Одеси.


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