У Черкасах 80-річна пенсіонерка встановила спортивний рекорд
Інформація з’явилася на Facebook-сторінці Федерації легкої атлетики Черкаської області, повідомляють RegioNews.
Антоніна Ткачук на Чемпіонаті України з легкої атлетики серед ветеранів встановила рекорд України в бігу на 400м у віковій категорії 80 плюс.
Про переможницю відомо, що вона народилася 19 липня 1939 року. Проживає у місті Черкаси у мікрорайоні Нова Митниця.
Також члени черкаської збірної Лагунов Михайло та Стеценко Анатолій посіли 1 та 2 місця відповідно в абсолютному заліку в штовханні ядра. Третє місце на змаганнях посів Кривенко Василь.Загалом команда Черкаської області виборола 2 місце.
Як писали RegioNews раніше, черкащан Назара Чепурного, Анастасію Сапсай, Івана Ткаченка і Нікіту Руслова номінували на звання "Герой спортивного року України". Урочиста церемонія відбудеться 9 березня у Києві.
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