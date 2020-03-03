Голова Чернівецької облради Іван Мунтян не знає, хто вніс за нього 10 мільйонів застави
Про це Іван Мунтян повідомив виданню molbuk.ua, пише RegioNews.
Зокрема, на запитання журналіста, чи будуть пізніше повернуті гроші Іванові Мунтяну, що були внесені в якості застави, посадовець відповів:
"Мені не буде повернуто заставу, тому що я не вносив її. Я особисто не вносив".
Він сказав, що гроші внесли інші люди, а не він особисто.
"Якщо чесно, я не можу зараз точно сказати, хто це був, бо не знаю. Чесне слово – не знаю. Ну як... Не можу сказати, що зовсім не знаю. Це мої знайомі, близькі, родичі. Але по прізвищах зараз сказати точно не можу", – повідомив Мунтян.
"Я знав, що гроші збираються, що вони будуть внесені. А повернуті ці гроші будуть тим людям, які їх вносили. Однозначно ці гроші будуть потім повернуті тим людям, які їх вносили", – продовжив голова обласної ради.
Нагадаємо, у липні минулого року голова Чернівецької облради Іван Мунтян висловив прохання одному із підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду у сумі 400 тисяч доларів США за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.
У подальшому, з серпня по жовтень 2019 року, правоохоронцями задокументовано факт отримання посадовцем частини обумовлених коштів, а саме 180 тисяч доларів США.
Прокурори вимагали арештувати Івана Мунтяна на 60 діб із правом внесення застави у 15 млн грн.
Проте антикорупційний суд призначив посадовцю 10 млн грн застави, поклавши на нього низку зобов'язань.
Іван Мунтян вніс за себе гроші, хоча перед тим подав до суду апеляцію рішення про заставу.
Суд залишив на посаді голову Чернівецької облради Івана Мунтяна, але потім змінив своє рішення і відсторонив Мунтяна від посади.
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