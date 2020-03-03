13:47  03 березня
Кабмін дозволив "продавати" громадянство мінімум за $ 100 тисяч
11:53  03 березня
Ситуація в Нових Санжарах: Скалецька щосили грає в теніс з евакуйованими
13:10  03 березня
Уряд ухвалив рішення продати єдиного виробника солі в Україні "Артемсіль”
UA | RU
UA | RU
03 березня 2020, 10:39 2

Голова Чернівецької облради Іван Мунтян не знає, хто вніс за нього 10 мільйонів застави

Читайте также
на русском языке
03 березня 2020, 10:39 2
Читайте также на русском языке
Заставу в розмірі понад 10 млн грн за підозрюваного у отриманні хабаря голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна внесли родичі та близькі посадовця, однак назвати їх поіменно Мунтян не може
Заставу в розмірі понад 10 млн грн за підозрюваного у отриманні хабаря голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна внесли родичі та близькі посадовця, однак назвати їх поіменно Мунтян не може

Про це Іван Мунтян повідомив виданню molbuk.ua, пише RegioNews.

Зокрема, на запитання журналіста, чи будуть пізніше повернуті гроші Іванові Мунтяну, що були внесені в якості застави, посадовець відповів:

"Мені не буде повернуто заставу, тому що я не вносив її. Я особисто не вносив".

Він сказав, що гроші внесли інші люди, а не він особисто.

"Якщо чесно, я не можу зараз точно сказати, хто це був, бо не знаю. Чесне слово – не знаю. Ну як... Не можу сказати, що зовсім не знаю. Це мої знайомі, близькі, родичі. Але по прізвищах зараз сказати точно не можу", – повідомив Мунтян.

"Я знав, що гроші збираються, що вони будуть внесені. А повернуті ці гроші будуть тим людям, які їх вносили. Однозначно ці гроші будуть потім повернуті тим людям, які їх вносили", – продовжив голова обласної ради.

Нагадаємо, у липні минулого року голова Чернівецької облради Іван Мунтян висловив прохання одному із підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду у сумі 400 тисяч доларів США за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.

У подальшому, з серпня по жовтень 2019 року, правоохоронцями задокументовано факт отримання посадовцем частини обумовлених коштів, а саме 180 тисяч доларів США.

Прокурори вимагали арештувати Івана Мунтяна на 60 діб із правом внесення застави у 15 млн грн.

Проте антикорупційний суд призначив посадовцю 10 млн грн застави, поклавши на нього низку зобов'язань.

Іван Мунтян вніс за себе гроші, хоча перед тим подав до суду апеляцію рішення про заставу.

Суд залишив на посаді голову Чернівецької облради Івана Мунтяна, але потім змінив своє рішення і відсторонив Мунтяна від посади.


Іван Мунтян Чернівецька облрада
Суд відсторонив Івана Мунтяна від посади голови Чернівецької облради
28 лютого 2020, 18:08
Голові Чернівецької облради Івану Мунтяну залишили як запобіжний захід 10 мільйонів застави
28 лютого 2020, 15:24
ВАКС залишила в силі запобіжний захід підприємцю-фігуранту справи голови Чернівецької облради
26 лютого 2020, 16:09
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Віктор Таран
Всі блоги »
Корпорація Зе. Чи завадять "собаки та дороги" взяти "Слугам народу" ради на Миколаївщині
03 березня 2020, 10:17
Нерухомий магнат. Як Гройсман скуповує Вінницю
02 березня 2020, 08:59
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Осачук Сергій Дмитрович
Голова Чернівецької обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »