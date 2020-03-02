У Чернівцях вчителям уже вдруге цьогоріч затримали зарплату

В управлінні освіти кажуть: як і в січні, не вистачило державної субвенції

В управлінні освіти кажуть: як і в січні, не вистачило державної субвенції

Про це пише ІА АСС, передає RegioNews.

У міському управлінні освіти пояснили, що затримка сталася через те, що не вистачило державної субвенції.

"У нас вчителі шкіл отримують зарплату з державної субвенції. У лютому, як і в січні, Міністерство фінансів неправильно розподілило кошти, тому лютневої субвенції не вистачило на виплату зарплатні. Я думаю, гроші, яких не вистачило, надійдуть з дня на день. Думаю, вже 5 березня вчителі будуть із зарплатою", - зазначив у коментарі начальник чернівецького міського управління освіти Сергій Мартинюк.

Окрім того, головний освітянин зазначив, що вже є розпорядження про перерозподіл держсубвенції та виділення 10 млн грн на зарплату педагогам. Тож у подальшому подібних затримок, сподівається, не буде.