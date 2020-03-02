На Буковині достроково припинили повноваження міського голови
Сьогодні на сесії Хотинської міської ради депутати проголосували за дострокове припинення повноважень Хотинського міського голови Миколи Головльова
Сьогодні на сесії Хотинської міської ради депутати проголосували за дострокове припинення повноважень Хотинського міського голови Миколи Головльова
Про це пише RegioNews з посиланням на "Чернівецький промінь".
Рішення підтримали 19 депутатів із 26.
Причиною такого рішення депутатів став скандал з "львівським сміттям". Микола Головльов затвердив тариф на захоронення сміття зі Львову на Хотинському сміттєзвалищі.
Микола Головльов визнав, що вів перемовини зі Львовом, але зазначив, що львівське сміття не будуть приймати без згоди хотинчан.
Нагадаємо, раніше Хотинській міській раді надійшла пропозиція від міськради Львова про те, щоб на хотинське сміттєзвалище привозили по дві вантажівки відходів на день на платній основі.
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
- 13:59 03 березня Знайдено тіло одного з рибалок, що зникли в Київському морі чотири дні тому
- 13:58 03 березня Турецькі війська в Сирії збили ще один літак Асада
- 13:50 03 березня У Чернівцях та області поки не оголошуватимуть карантин у школах через коронавірус
- 13:47 03 березня Кабмін дозволив "продавати" громадянство мінімум за $ 100 тисяч
- 13:43 03 березня Одеська облрада вимагає скасувати законопроект "Про медіа"
- 13:38 03 березня Львівщина формуватиме ОТГ за принципом спроможності громади, - голова ОДА
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
Всі блоги »
Корпорація Зе. Чи завадять "собаки та дороги" взяти "Слугам народу" ради на Миколаївщині
03 березня 2020, 10:17
Нерухомий магнат. Як Гройсман скуповує Вінницю
02 березня 2020, 08:59
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Осачук Сергій Дмитрович
Голова Чернівецької обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації