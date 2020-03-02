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02 березня 2020, 12:04 11

На Буковині достроково припинили повноваження міського голови

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02 березня 2020, 12:04 11
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Сьогодні на сесії Хотинської міської ради депутати проголосували за дострокове припинення повноважень Хотинського міського голови Миколи Головльова
Фото: Миколи Головльова у Facebook
Сьогодні на сесії Хотинської міської ради депутати проголосували за дострокове припинення повноважень Хотинського міського голови Миколи Головльова

Про це пише RegioNews з посиланням на "Чернівецький промінь".

Рішення підтримали 19 депутатів із 26.

Причиною такого рішення депутатів став скандал з "львівським сміттям". Микола Головльов затвердив тариф на захоронення сміття зі Львову на Хотинському сміттєзвалищі.

Микола Головльов визнав, що вів перемовини зі Львовом, але зазначив, що львівське сміття не будуть приймати без згоди хотинчан.

Нагадаємо, раніше Хотинській міській раді надійшла пропозиція від міськради Львова про те, щоб на хотинське сміттєзвалище привозили по дві вантажівки відходів на день на платній основі.


#сміттєзвалище Микола Головльов
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