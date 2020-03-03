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03 березня 2020, 22:58 1

У Чернівцях розпочали масову дезинфекцію громадського транспорту

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03 березня 2020, 22:58 1
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Кожен перевізник готує автобуси, що вийдуть завтра на маршрути
Фото: "Чернівецький промінь"
Кожен перевізник готує автобуси, що вийдуть завтра на маршрути

Про це пише RegioNews з посиланням на телеканал "Чернівецький промінь".

Начальник департаменту житлово-комунального господарства Володимир Бешлей повідомив на своїй Фейсбук-сторінці про те, що провів оперативну нараду з перевізниками, на якій зобов’язав керівників транспортних підприємств вжити невідкладних превентивних заходів для запобігання поширення коронавірусу.

Рейд на ТОВ "Денисівка-1" щодо проведення дезінфекції автобусів.

Опубліковано Володимиром Бешлеєм Вівторок, 3 березня 2020 р.

Кожен перевізник готує автобуси, що вийдуть завтра на маршрути. Володимир Бешлей разом із журналістами зробили рейд на ТОВ "Денисівка-1" та "Буковина-транс екіпаж".


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