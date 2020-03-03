Голова Чернівецької ОДА проводить терміновий брифінг щодо коронавірусу

Інформація про ситуацію з коронавірусом на даний час

Інформація про ситуацію з коронавірусом на даний час

Терміновий брифінг в Чернівецькій ОДА Терміновий брифінг в Чернівецькій ОДА Опубліковано Чернівецький промінь Вівторок, 3 березня 2020 р.

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