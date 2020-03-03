Голова Чернівецької ОДА проводить терміновий брифінг щодо коронавірусу
Інформація про ситуацію з коронавірусом на даний час
Інформація про ситуацію з коронавірусом на даний час
Терміновий брифінг в Чернівецькій ОДА
Терміновий брифінг в Чернівецькій ОДАОпубліковано Чернівецький промінь Вівторок, 3 березня 2020 р.
У Чернівцях на вимогу сусідів госпіталізували дружину чоловіка, у якого виявили коронавірус
03 березня 2020, 21:19У Чернівцях сусіди хворого на коронавірус погрожують перекрити дорогу, якщо його дружину не госпіталізують
03 березня 2020, 20:46Хворий на коронавірус чернівчанин сьогодні святкує день народження
03 березня 2020, 18:44
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
- 22:58 03 березня У Чернівцях розпочали масову дезинфекцію громадського транспорту
- 22:53 03 березня Голова Чернівецької ОДА проводить терміновий брифінг щодо коронавірусу
- 21:19 03 березня У Чернівцях на вимогу сусідів госпіталізували дружину чоловіка, у якого виявили коронавірус
- 20:46 03 березня У Чернівцях сусіди хворого на коронавірус погрожують перекрити дорогу, якщо його дружину не госпіталізують
- 20:13 03 березня Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра - ЗМІ
- 19:53 03 березня Депутати розглянули більше половини поправок до законопроекту про ринок землі
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
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Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації