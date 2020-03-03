Хворий на коронавірус чернівчанин сьогодні святкує день народження

Чернівчанин, у якого виявили коронавірус, дізнався про свій діагноз у день народження. Йому виповнилося 39 років

Чернівчанин, у якого виявили коронавірус, дізнався про свій діагноз у день народження. Йому виповнилося 39 років

Про це повідомляє ТСН, пише RegioNews. Хвороба нині протікає легко: кашель та температура до 38 градусів. Його дружина наразі здорова. Вона самоізолювалася вдома. Кореспондентам ТСН вдалося поспілкуватися з нею телефоном. Вона каже, як чоловік заразився, не розуміє. "Я з ним говорила сьогодні о другій годині дня, була температура 38. В п’ятницю з вечора в нього почалось – температура до 38,4 і не могли збити. Ми там (в Італії) ні з ким так не контактували, особливо ні з ким не спілкувались. Ми подорожували вдвох, вдвох ходили і намагались не бути у великих скупченнях людей, крім аеропорта", - розповіла дружина хворого. Епідеміологи вже встановили коло людей, з якими контактував хворий. Це прикордонники, медики, сусіди та рідні - загалом три десятки людей. За усіма нині спостерігають медики, однак їх не ізолюють окремо на карантин, оскільки жодних симптомів немає. Нагадаємо, 3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні. Стан хворого чоловіка наразі задовільний, епідеміологи відпрацьовують контакти хворого.

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