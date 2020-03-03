У інфекційному відділенні Чернівецької лікарні, де перебуває хворий коронавірусом, чергують семеро лікарів
Лікарі самі докупили приладдя, необхідне для діагностики і вивчають зарубіжний досвід боротьби з хворобою. У лікарні встановлені цілодобові чергування
Лікарі самі докупили приладдя, необхідне для діагностики і вивчають зарубіжний досвід боротьби з хворобою. У лікарні встановлені цілодобові чергування
Про це на своїй сторінці написала лікар-інфекціоніст Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко, передає RegioNews.
Це інфекційне відділення. Тут ізолюють та лікують людей з підозрою на короновірус (актуальне) та інші інфекційні...Опубліковано Ольгою Кобевко Вівторок, 3 березня 2020 р.
Чернівецькі лікарі закликають городян не панікувати і дбати про своє здоров’я.
У Чернівцях рекомендовано також обмежити масові заходи.
Нагадаємо, 3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні.
Стан хворого чоловіка наразі задовільний, епідеміологи відпрацьовують контакти хворого.
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