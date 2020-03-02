Уряд має бути машиною по створенню довіри
Адже 50 % довіри в наших умовах і низький антирейтинг - це фактор. Але при цьому низькі рейтинги довіри до діючого прем'єра. Близько 6 % і антирейтинг який відповідає за економіку.
А уряд має бути машиною по створенню довіри громадян. Без цього складно поводити будь-яку політику. Ось на цьому тлі тиждень і обговорюємо можливі кадрові перетасовки в Кабміні. Кадрові ротації. Тим більше президент каже, що буде змінювати людей на посадах. Якщо не справляються.
Тут і почали обговорювати Тігіпка і Хорошковського, і Вітренко, і Шмигаля.
Але є одне але - яке багато чого змінює - якщо говорити про Тігіпка і Хорошковського - були, плавали. Знаємо. Тільки закон про люстрацію поки в дії. Навіть після рішень ЄСПЛ. Так що з цим треба щось робити. Вітренко - так, хто ж його не знає, після діяльності в Нафтогазі. І тарифів та зарплат там. Довіра до нього - відповідно, вже на старті.
Залишається Шмигаль. Зі Львова. Був керівником Івано-Франківської області. Тобто регіональний баланс зберігається. Немає особливого політичного минулого і явних політичних устремлінь в майбутньому. Може бути сприйнятим ключовими гравцями, як консенсусний варіант. Так це виглядає на даний момент.
За законом, у випадку відставки прем'єра, члени його кабінету переходять в статус в. о., а "старшим за званням" тимчасово стає віце-прем'єр. В даному випадку – той же Шмигаль.
Дивимося як буде.
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