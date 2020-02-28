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Віктор Таран
політолог

Отримав через інсайди імовірний склад нового уряду

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28 лютого 2020, 10:32 5
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Просто проаналізуйте прізвища кандидатів
Фото: flickr
Просто проаналізуйте прізвища кандидатів

Едакий сплав "досвіду" та "нових облич"

Тигіпко - Прем’єр
Аваков - Перший віце-прем’єр-Міністр МВС
Зеркаль - Віце-прем’єр з євроінтеграції
Шмигаль - Віце прем’єр з розвитку територій - Міністр громад і територій
Палиця (!!!) - Віце-прем’єр, Міністр Інфраструктури
Федоров - Віце-прем’єр з цифрової трансформації
Уманський (!!!) - МінФін
Шлапак (!!!) - Міністр економіки і торгівлі
Сольський (!) - Міністерство сільського господарства
Вітренко (!!!) - Міністерство енергетики
Демченко (!!!) - Міністерство закордонних справ
Гриневич (!!!!!!) - МінОсвіти
Степанов - Міністерство охорони здоров’я
Третьякова - МінСоц
Сивохо - Міністр тимчасово окупованих територій

На інші посади кандидатури ще погоджуються.

Автор(и) статті: Віктор Таран

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