Отримав через інсайди імовірний склад нового уряду

Просто проаналізуйте прізвища кандидатів

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Просто проаналізуйте прізвища кандидатів

Едакий сплав "досвіду" та "нових облич"

Тигіпко - Прем’єр

Аваков - Перший віце-прем’єр-Міністр МВС

Зеркаль - Віце-прем’єр з євроінтеграції

Шмигаль - Віце прем’єр з розвитку територій - Міністр громад і територій

Палиця (!!!) - Віце-прем’єр, Міністр Інфраструктури

Федоров - Віце-прем’єр з цифрової трансформації

Уманський (!!!) - МінФін

Шлапак (!!!) - Міністр економіки і торгівлі

Сольський (!) - Міністерство сільського господарства

Вітренко (!!!) - Міністерство енергетики

Демченко (!!!) - Міністерство закордонних справ

Гриневич (!!!!!!) - МінОсвіти

Степанов - Міністерство охорони здоров’я

Третьякова - МінСоц

Сивохо - Міністр тимчасово окупованих територій

На інші посади кандидатури ще погоджуються.