Для вірусу в Україні відчинені усі двері
Фото: avianews.com
На отриманні багажу поруч був рейс з Мілану. А там реально паніка. Там карантин. Інші країни не приймають літаки і автобуси.
У нас нікого не перевірили!!!
Маленьке порівняння - коли прилетіли в Італію - усі проходили контроль через безконтактне вимірювання температури по інфрачервоному випромінюванню. Інформація передавалась на планшет, і, якщо людина в зеленій рамці - вона проходить далі...
Висновок один - для вірусу в Україні відчинені усі двері. Ми в дуже надійних руках нашої країни.
Знаєте, що ми відчули ? Злість. Ганьба такій безвідповідальності.
Сподіваюсь на кількість випитого просеко і свячену воду, якою покропимось вдома.(це чорний гумор, єслі шо. Бо бачу, у багатьох проблеми з сарказмом)
Підкажіть, а чия взагалі відповідальність організувати і проводити це обстеження?
Аеропорту? Чи все ж на рівні міністерств, тобто держави?
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