Для вірусу в Україні відчинені усі двері

У нас щойно був рейс з Риму. В літаку сказали - зараз буде медичний контроль , залишайтеся на місцях. Та через хвилину усіх випустили. Без будь якого контролю

У нас щойно був рейс з Риму. В літаку сказали - зараз буде медичний контроль , залишайтеся на місцях. Та через хвилину усіх випустили. Без будь якого контролю

Фото: avianews.com На отриманні багажу поруч був рейс з Мілану. А там реально паніка. Там карантин. Інші країни не приймають літаки і автобуси. У нас нікого не перевірили!!! Маленьке порівняння - коли прилетіли в Італію - усі проходили контроль через безконтактне вимірювання температури по інфрачервоному випромінюванню. Інформація передавалась на планшет, і, якщо людина в зеленій рамці - вона проходить далі... Висновок один - для вірусу в Україні відчинені усі двері. Ми в дуже надійних руках нашої країни. Знаєте, що ми відчули ? Злість. Ганьба такій безвідповідальності. Сподіваюсь на кількість випитого просеко і свячену воду, якою покропимось вдома.(це чорний гумор, єслі шо. Бо бачу, у багатьох проблеми з сарказмом) Підкажіть, а чия взагалі відповідальність організувати і проводити це обстеження?

Аеропорту? Чи все ж на рівні міністерств, тобто держави?

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