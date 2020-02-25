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Іванна Будник
Співзасновник в компании "ZELO. Духмяна Майстерня Одягу"

Для вірусу в Україні відчинені усі двері

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25 лютого 2020, 09:05 13
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У нас щойно був рейс з Риму. В літаку сказали - зараз буде медичний контроль , залишайтеся на місцях. Та через хвилину усіх випустили. Без будь якого контролю
У нас щойно був рейс з Риму. В літаку сказали - зараз буде медичний контроль , залишайтеся на місцях. Та через хвилину усіх випустили. Без будь якого контролю

Фото: avianews.com

На отриманні багажу поруч був рейс з Мілану. А там реально паніка. Там карантин. Інші країни не приймають літаки і автобуси.

У нас нікого не перевірили!!!

Маленьке порівняння - коли прилетіли в Італію - усі проходили контроль через безконтактне вимірювання температури по інфрачервоному випромінюванню. Інформація передавалась на планшет, і, якщо людина в зеленій рамці - вона проходить далі...

Висновок один - для вірусу в Україні відчинені усі двері. Ми в дуже надійних руках нашої країни.

Знаєте, що ми відчули ? Злість. Ганьба такій безвідповідальності.

Сподіваюсь на кількість випитого просеко і свячену воду, якою покропимось вдома.(це чорний гумор, єслі шо. Бо бачу, у багатьох проблеми з сарказмом)

Підкажіть, а чия взагалі відповідальність організувати і проводити це обстеження?
Аеропорту? Чи все ж на рівні міністерств, тобто держави?

Автор(и) статті: Іванна Будник

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