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Вахтанг Кіпіані
журналіст

"С праздником!"

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24 лютого 2020, 08:58 6
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Не заради срачу, а заради польових досліджень з ̶у̶к̶р̶а̶ї̶н̶с̶ь̶к̶о̶г̶о̶ ̶с̶е̶к̶с̶у̶ культурної антропології
Не заради срачу, а заради польових досліджень з ̶у̶к̶р̶а̶ї̶н̶с̶ь̶к̶о̶г̶о̶ ̶с̶е̶к̶с̶у̶ культурної антропології

Сьогодні провів кілька годин на півдні країни - у Чорноморську Одеської області. Перша ж людина - о сьомій ранку на березі моря - привітала нашу чоловічу компанію "с праздником!". За п'ять хвилин - це саме зробила друга людина - літня жінка. За годину - третя - жінка мого віку, продавчиня в супермаркеті. Востаннє таке зі мною було приблизно тридцять років тому.

З цього два висновки -

1. Всі ці люди були "преисполнены" найкращими почуттями до невідомих співвітчизників чоловічої статі й щиро бажали нам здоров'я і всіляких гараздів, російською мовою.

2. Треба державі, але не тільки, інвестувати зусилля задля виведення цих людей в площину не совєтської, а української ідентичності. І тоді вітання громадянам, які служили в Збройних Силах України та добровольчих підрозділах, будуть звучати так само щиро, але 14 жовтня і 6 грудня.

Автор(и) статті: Вахтанг Кіпіані

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