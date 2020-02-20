А ЩО ЦЕ СЬОГОДНІ ВЕСЬ ДЕНЬ БУЛО?

Не можна було просто відправити літак, просто забрати людей, просто розмістити на карантин - і зробити це ще місяць тому???

Не можна було просто відправити літак, просто забрати людей, просто розмістити на карантин - і зробити це ще місяць тому???

І нікому нічого не говорити - не влаштовувати показові брифінги пані Скалецької і Ко на тлі літака в аеропорту, не демонструвати конспірологічних теорій "де,куди,коли" і взагалі... Просто не влаштовувати показухи. Ну а тепер ОТРИМУЙТЕ звичайно! А то таке відчуття, що ми сьогодні рятували гігантський плавучий лайнер "Доктор наук професор Шварценгольд" і більше ста видів рідкісних тварин, які опинилися на межі зникнення, а саме такі унікальні екземпляри як "сім'я рідкохвостих павіанів, дві скунсовидні корови, африканська бородата хохуля, бразильський двухзубый чернопопик, підкустовний виповзень, рідкісний різновид тхора — тхір-панікер, більше відомий як тхір-вонючка, карликовий бангладешський овцеконь, середньоєвропейський деревний реготун, ластоногая коза, невелика зграя клубневидных мавп, риба-маятник, риба-м'яч, північноамериканський кролик-зануда і навіть один гігантський шаблезубий коник" А також рогатики, миші-медунки, ведмідь-літун.

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