Про галицьке самобичування

Цікаво, а ви ще пам'ятаєте, що вчора луганські сепаратисти під керівництвом російських окупантів влаштували наймасштабнішу атаку за останні два роки, відкусили шматок контрольованої раніше ЗСУ території та вбили вояка?

Цікаво, а ви ще пам'ятаєте, що вчора луганські сепаратисти під керівництвом російських окупантів влаштували наймасштабнішу атаку за останні два роки, відкусили шматок контрольованої раніше ЗСУ території та вбили вояка?

Підозрюю, що ні. Бо вся моя стрічка фанатично обговорює, які страшні, лицемірні, гівняні люди - галичани. Найбільше дісталося побожності греко-католиків, хоча я не бачив жодного опитування, яке б пов'язувало конфесію та ставлення до коронавірусу й евакуації.

Дісталося Тернопільщині. Тернопільщина - філія пекла на землі, бо 15 людей вийшло перекривати дорогу, а 300 людей вийшли на мітинг. Звісно ж, це більшість населення Тернопільської області, бо як ми знаємо з попередніх вкидів портнових, шарійов і дубінскіх, у нас тут всі виїхали на заробітки, і на всю Галичину лишилося кількасот людей.

Дісталося Львову. Аяяй, мій Львове, як ти міг, де ж твоє "любити ближнього свого" - з якоюсь мазохістичною зловтіхою цілий вечір вчора і ранок нині виписував мій рідний креативний клас і вся прогресивна галицька інтелігенція. Гляньте два скріншоти, які найчастіше постили мої друзі, а під цими постами їхні друзі і друзі наших друзів проклинали Галичину, греко-католиків, патріотизм і так далі. Знаєте, що спільне у цих скріншотах? В обох випадках ідеться про явних ботів. Саме боти розганяли найбільш агресивні тези. Але ми у нашому "першому Львові" так звикли бакланити той "другий Львів", консервативний, що легко забули про критичне мислення та перевірку фактів. За відсутність яких так часто шпиняємо інших.

Чи означає це, що реальні люди не протестували проти евакуації на наші території? Ні, не означає. У Винники працівників лікарні не привезли з Чугуєва. На Тернопільщині тих 15 людей на дорозі не приїхали з Кривого Рога. Коментатори, які піддалися паніці - далеко не завжди боти.

Але. Я спілкувався з такими людьми. Вони здебільшого не пропонують слати когось у Чорнобиль. З ними можна говорити, дізнаватися причини їхнього страху, опонувати. Зрештою, їх можна зрозуміти. Мені теж страшно, якщо чесно. І я цих людей розумію, хоча сам вважаю, що блокування неправильне і рятувати своїх співгромадян треба за будь яку ціну.

Вірус незрозумілий і погано вивчений. Що його лікує - питання наразі дискусійне. У нас в країні розвалена епідеміологічна служба. У нас влада, більше схильна відмазуватися від відповідальності, ніж її нести. А головне - повний брак інформації.

Ви бачили чітке пояснення, чому саме обрали Винники та інші пункти? Я - ні.

Ви бачили детальний опис того, що зроблено для профілактики? Я бачив від анонімного лікаря в коментарі Дойче Велле, що в Києві підготували дві бригади швидких і що в Україні нема жодної лікарні, яка б відповідала низці вимог для таких випадків (віддаленість від міста і водойм, замкнута система вентиляції і ще кілька). Чи бачив я якусь адекватну відповідь від влади? Ні. Натомість я побачив заяву про те, що сьогодні госпіталь у Винниках почали звільняти від пацієнтів не для евакуйованих, а в межах тренування на випадок стихійних лих. Це жесть, а не комунікація.

І от ми маємо цю всю незрозумілу фігню, маємо повну комунікаційну дупу, маємо ботів, які а) підігрівають паніку б) налаштовують одну активну частину галичан проти іншої, маємо цілий ранок галицького самобичування. А вже в обід підключаються столичні "лідєри мнєній".

Ось, наприклад, Serhii Shcherbyna, журналіст РБК Україна, який часто вкидає на ФБ вигідні Коломойському і Зеленському повідомлення. Оцініть красу гри: влада у нас нормальна, з народом не пощастило.

Ось штатний провокатор Дубинський. Порівняйте: 17 лютого він хвалиться тим, що врятував від евакуйованих Обухів. 19 лютого - обсирає західноукраїнців, бо хочуть того ж для себе. Круто, ні?

Любомир Футорський ходить у коменти до львів'ян і розповідає, що це все "Клуб 25 відсотків".

Можна далі перераховувати цю братію, але я хочу спитати своїх друзів. Ви точно хочете змішати з гівном свій регіон? На догоду владі? Зі скріншотами коментів від ботів? Не маючи жодної статистики чи соціології, чи відповідають настрої найагресивніших думці більшості населення? Не намагаючись зрозуміти іншу сторону?

Переходячи, як і вони, на емоції, у той час як насправді те, що потрібно - максимум точної інформації?

А головне: до чого призведе це все?

Оця вся істерика про жахливу Галичину в той час, як на іншому боці країни українські війська обстрілюють сепаратисти, а у Києві Сівохо намагається довести, що ці люди - просто заблудшиє овєчкі, з котрими треба вести діалог?

Я от не певен, що це на добро.