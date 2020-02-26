Призначення Тігіпка стане важким ударом по рейтингу Зеленського

Спочатку не хотів нічого писати про можливе призначення Сергія Тігіпка головою уряду, оскільки ця історія вже надто нагадувала вкид

Спочатку не хотів нічого писати про можливе призначення Сергія Тігіпка головою уряду, оскільки ця історія вже надто нагадувала вкид

Але якщо вже сам Володимир Зеленський підтвердив, що вів з ним переговори, то все ж відреагувати варто. Призначення Тігіпка стане важким ударом по рейтингу Зеленського і його команди. І навіть не тому, що остаточно розвіє міф про нові обличчя та обіцянки "зробити їх разом". А просто тому, що фігура Тігіпка - токсична абсолютно для всіх. Тобто, немає жодної групи населення, яка була б таким призначенням задоволена. Для електорату регіоналів - Тігіпко двічі зрадник та перебіжчик. Для націонал-демократів - "шестірка Януковича". Для "ломів" - представник корумпованих старих еліт. Для пенсіонерів - автор підвищення пенсійного віку. До речі, саме останній фактор - найсерйозніший. У корупційних тонкощах обиватель плутається і не дуже цікавиться такими нюансами. А ось пенсійну реформу Тігіпку запам'ятали і ніколи не пробачать.

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