Призначення Тігіпка стане важким ударом по рейтингу Зеленського
Але якщо вже сам Володимир Зеленський підтвердив, що вів з ним переговори, то все ж відреагувати варто. Призначення Тігіпка стане важким ударом по рейтингу Зеленського і його команди. І навіть не тому, що остаточно розвіє міф про нові обличчя та обіцянки "зробити їх разом". А просто тому, що фігура Тігіпка - токсична абсолютно для всіх. Тобто, немає жодної групи населення, яка була б таким призначенням задоволена.
Для електорату регіоналів - Тігіпко двічі зрадник та перебіжчик. Для націонал-демократів - "шестірка Януковича". Для "ломів" - представник корумпованих старих еліт. Для пенсіонерів - автор підвищення пенсійного віку.
До речі, саме останній фактор - найсерйозніший. У корупційних тонкощах обиватель плутається і не дуже цікавиться такими нюансами. А ось пенсійну реформу Тігіпку запам'ятали і ніколи не пробачать.
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