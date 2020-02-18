Бої під Золотим. Кремль демонструє силу
Фото: slovoidilo.ua
Чути інтенсивну канонада, працює заборонена мінських угодами важка артилерія.
Вчора журналісти 4 каналу питали мою думку з приводу створення "платформи примирення і єдності". І я відповів, що можна створити хоч десять таких платформ, але вони нічого не вирішать і не змінять ситуацію. Тому що в ОРДЛО місцеве населення з 2014 року не є суб'єктом прийняття рішень, і навіть якщо завтра всі жителі Луганська поголовно стануть бандерівцями, від них вже нічого не буде залежати. Ситуацію в ОРДЛО контролює уряд Росії. І поки Путін не виведе звідти війська і не побажає закінчити війну, бойові дії не припиняться.
Сьогоднішні події підтвердили ці слова. Упевнений, що команду на атаку наших позицій Кремль віддав саме з цією метою - продемонструвати, хто господар становища. Показати наскільки шкода і безглуздо виглядає презентація "платформи примирення" Сивохо. Показати, що Зеленський не контролює ситуацію і що його обіцянки світу не спроможні.
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