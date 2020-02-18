Бої під Золотим. Кремль демонструє силу

Під Золотим серйозні бої, що можна зрозуміти навіть за тими відео, які викладають жителі найближчих населених пунктів

Під Золотим серйозні бої, що можна зрозуміти навіть за тими відео, які викладають жителі найближчих населених пунктів

Фото: slovoidilo.ua Чути інтенсивну канонада, працює заборонена мінських угодами важка артилерія. Вчора журналісти 4 каналу питали мою думку з приводу створення "платформи примирення і єдності". І я відповів, що можна створити хоч десять таких платформ, але вони нічого не вирішать і не змінять ситуацію. Тому що в ОРДЛО місцеве населення з 2014 року не є суб'єктом прийняття рішень, і навіть якщо завтра всі жителі Луганська поголовно стануть бандерівцями, від них вже нічого не буде залежати. Ситуацію в ОРДЛО контролює уряд Росії. І поки Путін не виведе звідти війська і не побажає закінчити війну, бойові дії не припиняться. Сьогоднішні події підтвердили ці слова. Упевнений, що команду на атаку наших позицій Кремль віддав саме з цією метою - продемонструвати, хто господар становища. Показати наскільки шкода і безглуздо виглядає презентація "платформи примирення" Сивохо. Показати, що Зеленський не контролює ситуацію і що його обіцянки світу не спроможні.

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