Найчесніше, що можна зробити - замінити слово "влада" у Конституції на слово "корупція"

Найчесніше, що можна зробити - замінити слово "влада" у Конституції на слово "корупція"

Наприклад:



Стаття 5. Україна є республікою.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом корупції в Україні є народ. Народ здійснює корупцію безпосередньо і через органи державної корупції та органи місцевого самоврядування.

...

Ніхто не може узурпувати державну корупцію.

Стаття 6. Державна корупція в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Органи законодавчої, виконавчої та судової корупції здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.



і т.д.