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Антон Булгаков
Регіональний представник ІМІ у Вінницькій області

Якщо замінити слово "влада" у Конституції на слово "корупція"

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17 лютого 2020, 18:38 5
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Найчесніше, що можна зробити - замінити слово "влада" у Конституції на слово "корупція"
Найчесніше, що можна зробити - замінити слово "влада" у Конституції на слово "корупція"

Наприклад:

Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом корупції в Україні є народ. Народ здійснює корупцію безпосередньо і через органи державної корупції та органи місцевого самоврядування.
...
Ніхто не може узурпувати державну корупцію.

Стаття 6. Державна корупція в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
Органи законодавчої, виконавчої та судової корупції здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

і т.д.

Автор(и) статті: Антон Булгаков

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