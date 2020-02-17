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Рефат Чубаров
Голова Меджлісу кримськотатарського народу

Поки Крим окупований, Кремль не зупиниться

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17 лютого 2020, 17:07
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Поки Крим окупований, Кремль постійно буде поповнювати свій "обмінний фонд" все новими і новими заручниками
Поки Крим окупований, Кремль постійно буде поповнювати свій "обмінний фонд" все новими і новими заручниками

Фото: Facebook/Рефат Чубаров

Ми цінуємо зусилля Президента Володимира Зеленського по звільненню з російського полону і російських в'язниць громадян України - військовополонених, заручників, політв'язнів ....

Ми знаємо, які неймовірні зусилля докладають самі кримські татари, включаючи Меджліс кримськотатарського народу, щоб допомогти сім'ям кримських політв'язнів і домогтися їх звільнення ...

Але ж ми всі розуміємо, що поки Крим окупований, Кремль постійно буде поповнювати свій "обмінний фонд" все новими і новими заручниками, захопленими їм на окупованих територіях.

Відповідно, цей нескінченний процес обміну / звільнення можна зупинити лише відновивши суверенітет України над Кримом та окремими районами Донецької і Луганської областей.

Звідси непорушне правило для української влади – реальні деокупація Криму та повернення контролю над окремими районами Донбасу можуть відбутися лише у поєднанні цих двох питань в одну формулу: відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України на всій її території в межах міжнародно-визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь.

Все інше, якщо не від лукавого, то самообман, за яким настане гірке прозріння ...

Автор(и) статті: Рефат Чубаров

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