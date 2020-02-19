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Олексій Кошель
Руководитель Комитета избирателей Украины

Чому ЦВК виправдовує технологію клонів?

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19 лютого 2020, 14:41 5
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ЦВК вже зареєструвало всіх 40 кандидатів у народні депутати. Серед них два кандидати із прізвищем Світлична та співзвучними іменами.

На жаль, ганебна практика реєстрації "клонів" продовжується, не зважаючи на обіцянки влади вирішити цю проблему.

На цьому фоні дивним виглядає заява Голови ЦВК, що Центрвиборчком "дуже негативно ставиться до застосування будь-яких технологій на виборах", але в цьому випадку він застосування такої технології не вбачає.

Отже, як відрізнити "клона" від реального кандидата:

- Подивитися чи зареєструє кандидат хоч одну довірену особу;

- Чи відкриє виборчий фонд;

- Чи надрукує хоч одну листівку і надасть її примірник до ОВК, як це передбачено чинним законодавством;

- І взагалі чи з’явиться кандидат хоч раз на території округу і чи взагалі забере у ЦВК своє кандидатське посвідчення.

Зрозуміло, що ми маємо поважати презумпцію невинуватості кожного українця, навіть тих, хто, можливо, вирішив підпрацювати технічним кандидатом.

Зрозуміло також, що навряд чи ЦВК мала законні підстави не реєструвати "двійника", адже має діяти виключно у межах і у спосіб, визначений законодавством.

Проте виправдовувати нечесні технології ведення виборчої кампанії точно не в повноваженнях ЦВК. Це питання моралі і політичної культури.

Автор(и) статті: Олексій Кошель

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