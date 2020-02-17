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Олексій Кошель
Руководитель Комитета избирателей Украины

ЦВК зареєструвала "клона" у 179-му окрузі

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17 лютого 2020, 09:15 3
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ЦВК зареєструвала у 179 окрузі "клона" Юлії Світличної – Яну Світличну
ЦВК зареєструвала у 179 окрузі "клона" Юлії Світличної – Яну Світличну

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Центрвиборчкому.

Зараз влада стоїть перед вибором: провести чесні довибори або ж обкатати технології на місцеві вибори, як це було у Чернігові у 2015-му або у Мукачеві у 2004-му. Тепер вибір проглядається більш чітко та зрозуміло. Найближчий місяць обіцяє бути спекотним.

Йдеться не просто про довибори в одному з віддалених округів. Це перший тест нової влади загалом та ЦВК зокрема на спроможність організувати демократичний та прозорий виборчий процес.

Автор(и) статті: Олексій Кошель

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