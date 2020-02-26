Оцініть розмах думки

"Намагаєтеся наздогнати пил моїх каблуків?" - фраза, сказана одним з депутатів Краматорської міської ради в суперечці з одним з жителів міста. Там ще була частина про манію дрібниць, але вона менш цікава

"Намагаєтеся наздогнати пил моїх каблуків?" - фраза, сказана одним з депутатів Краматорської міської ради в суперечці з одним з жителів міста. Там ще була частина про манію дрібниць, але вона менш цікава

Ви зрозуміли розмах думки цієї людини? Ми всі - челядь, гідна тільки ковтання пилу з їх підборів. І з цим життєвим кредо вони керують містом вже не один рік. Тільки я не можу зрозуміти, а куди саме рухається ця "шалена імператриця", запилюючі підборами в компанії чергового "юного кавалера"? А ще більше мене хвилює, куди прийде місто під цей стукіт підборів, так схожий на тупіт копит.

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