Оцініть розмах думки
"Намагаєтеся наздогнати пил моїх каблуків?" - фраза, сказана одним з депутатів Краматорської міської ради в суперечці з одним з жителів міста. Там ще була частина про манію дрібниць, але вона менш цікава
"Намагаєтеся наздогнати пил моїх каблуків?" - фраза, сказана одним з депутатів Краматорської міської ради в суперечці з одним з жителів міста. Там ще була частина про манію дрібниць, але вона менш цікава
Ви зрозуміли розмах думки цієї людини? Ми всі - челядь, гідна тільки ковтання пилу з їх підборів. І з цим життєвим кредо вони керують містом вже не один рік.
Тільки я не можу зрозуміти, а куди саме рухається ця "шалена імператриця", запилюючі підборами в компанії чергового "юного кавалера"? А ще більше мене хвилює, куди прийде місто під цей стукіт підборів, так схожий на тупіт копит.
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- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
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