День Бабака
Траплявся він щороку десь 8-10 лютого, коли городяни не тільки отримували платіжки за тепло, але і встигали в них вчитатися. І після цього в редакції мчали потоки дзвінків з двома вічними питаннями:
1. Чому у мене в два рази більше, ніж за таку ж квартиру у сестри в сусідньому будинку?
2. Чому у мене в 2 рази більше, ніж у минулому місяці, адже в грудні холодно було?
І до цих питань завжди залізно додавався аргумент: Така фігня вперше за 20 років! НІКОЛИ такого не було!
Перші пару років я ще дзвонив тепловикам, щоб дізнатися ЧОМУ? А вже потім почав просто сідати і в черговий раз писати стандартне, але дуже логічне пояснення.
1. У сусідньому будинку нарахування в 2 рази менше через те, що там не встановлений лічильник і під час опалювального сезону вони платять фіксовану суму. До речі, навесні і восени вона приблизно в 2 рази більше, ніж у будинків з лічильниками - і це вже причина для шквалу дзвінків мешканців інших будинків.
До речі, наявність в будинку лічильника дозволяє одразу економити 25-30% на оплату тепла. А якщо в будинку ще хтось регулює опалення, то економія може досягти 40%.
Правда, не знаю наскільки зараз актуальний цей привід для занепокоєння. Може вже всі будинки в місті обладнані лічильниками.
2. Тепловики нормальні люди і завжди намагаються закрити фінансовий рік разом з календарним. Тому свідчення за грудень знімають 20-22 грудня. Ось і виходить, що на початку січня городяни отримують платіжку за грудень в якій нарахування тільки за 20 днів опалення. У січні покази знімають вже в кінці місяця і в платіжку за січень, яку отримують в лютому, потрапляють дані за споживання за 42 дні (11 днів грудня + 31 день січня). Ясна річ, що за "місяць", який у 2 рази довший, і нарахування в 2 рази більше.
До речі, судячи з істерик в соціальних мережах, в цьому році ДЕНЬ БАБАКА настав вчасно.
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