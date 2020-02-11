Колись дуже давно я працював у газеті. А перед цим - на радіо. І за ці майже 15 років у міській журналістиці у мене з'явився свій улюблений ДЕНЬ БАБАКА

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Колись дуже давно я працював у газеті. А перед цим - на радіо. І за ці майже 15 років у міській журналістиці у мене з'явився свій улюблений ДЕНЬ БАБАКА

Траплявся він щороку десь 8-10 лютого, коли городяни не тільки отримували платіжки за тепло, але і встигали в них вчитатися. І після цього в редакції мчали потоки дзвінків з двома вічними питаннями:

1. Чому у мене в два рази більше, ніж за таку ж квартиру у сестри в сусідньому будинку?

2. Чому у мене в 2 рази більше, ніж у минулому місяці, адже в грудні холодно було?

І до цих питань завжди залізно додавався аргумент: Така фігня вперше за 20 років! НІКОЛИ такого не було!

Перші пару років я ще дзвонив тепловикам, щоб дізнатися ЧОМУ? А вже потім почав просто сідати і в черговий раз писати стандартне, але дуже логічне пояснення.

1. У сусідньому будинку нарахування в 2 рази менше через те, що там не встановлений лічильник і під час опалювального сезону вони платять фіксовану суму. До речі, навесні і восени вона приблизно в 2 рази більше, ніж у будинків з лічильниками - і це вже причина для шквалу дзвінків мешканців інших будинків.

До речі, наявність в будинку лічильника дозволяє одразу економити 25-30% на оплату тепла. А якщо в будинку ще хтось регулює опалення, то економія може досягти 40%.

Правда, не знаю наскільки зараз актуальний цей привід для занепокоєння. Може вже всі будинки в місті обладнані лічильниками.

2. Тепловики нормальні люди і завжди намагаються закрити фінансовий рік разом з календарним. Тому свідчення за грудень знімають 20-22 грудня. Ось і виходить, що на початку січня городяни отримують платіжку за грудень в якій нарахування тільки за 20 днів опалення. У січні покази знімають вже в кінці місяця і в платіжку за січень, яку отримують в лютому, потрапляють дані за споживання за 42 дні (11 днів грудня + 31 день січня). Ясна річ, що за "місяць", який у 2 рази довший, і нарахування в 2 рази більше.

До речі, судячи з істерик в соціальних мережах, в цьому році ДЕНЬ БАБАКА настав вчасно.