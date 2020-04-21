Херсонщина: скандальний Великдень Мангера

У Херсонській області на Великдень проводились служби у 341 культовій споруді, заходи відвідали 5710 вірян. І це в умовах, коли через коронавірус закрили на святкові дні на карантин міста Олешки, Генічеськ та села Малі Копані і Ліві Солонці

У Херсонській області на Великдень проводились служби у 341 культовій споруді, заходи відвідали 5710 вірян. І це в умовах, коли через коронавірус закрили на святкові дні на карантин міста Олешки, Генічеськ та села Малі Копані і Ліві Солонці

Серед тих, хто прийшов на службу у Свято-Духовський кафедральний собор УПЦ (МП) – голова Херсонської облради Владислав Мангер. Це відразу привернуло увагу ЗМІ, адже, по - перше, він публічна особа, один з керівників області, а по - друге Мангер є фігурантом у справі про вбивство Катерини Гандзюк, і за кожним його кроком пильно стежать ЗМІ та однодумці загиблої херсонки.

Якщо зайти на офіційний сайт облради – там немає традиційного вітання з нагоди Великодня. Лише інформація про те, де можна переглянути онлайн-трансляцію Великодніх служб з картинкою "залишайся вдома". Таким чином, ні депутатський корпус, ні голова облради публічно зі сторінки офіційного сайту облради до мешканців області не звернулися з приводу відзначення Великодня в умовах карантину (на відміну від голови ОДА Юрія Гусєва). Є коротке привітання голови облради з його власної сторінки у Facebook, датоване 19 квітня і виставлене о 04.30.

Там ні слова про те, що варто залишилися вдома через карантин. Зате є побажання дива і справдження бажань, та слова про те, що справедливість сама собою не переможе. І не дивно.

Адже у ЗМІ з’явилась інформація, що голова обласної ради Владислав Мангер особисто побував на Великодній службі у Свято-Духовському кафедральному соборі. Також повідомляли про те, що там відбувся хресний хід і що спостерігалось скупчення людей. Пізніше поліція підтвердила, що під час хресної ходи правоохоронці помітили, що віряни починають скупчуватися. Поліцейські провели розмову з прихожанами та священнослужителями, після чого заходи продовжилися з дотриманням необхідної дистанції. Ця інформація зареєстрована в Корабельному відділенні поліції в журнал Єдиного обліку.

Чи перебував під час хресного ходу у храмі Мангер - інформації немає. Проте на сайті Першого регіонального з’явилося повідомлення про те, що Мангер звернувся до вірян саме зі Свято-Духівського кафедрального собору, де отримав благословення від Митрополита Херсонського і Таврійського Іонна, вмився Благодатним Вогнем та освятив великодній кошик. На відео голова облради (без маски) вітає зі святом з храму і звертається, треба зазначити, російською мовою.

Владислав Мангер у храмі, фото: firstregion.com.ua

Як пояснили у пресслужбі облради Укрінформу, голова облради справді був на службі на Великдень, бо відвідання храму він вважав для себе надважливим.

Треба зазначити, що у стінах облради від боротьби з коронавірусом публічно влада не відмовлялась. Навпаки - 8 квітня на позачерговій сесії прийняли програму протидії поширенню COVID-19 і акцентували увагу на її важливості.

При цьому навіть пішли на те, щоб під час сесії п’ять депутатів обласної ради голосували дистанційно у режимі онлайн, бо, як пояснив Мангер на сесії, прийняття програми є дуже важливою справою і не можна, щоб не вистачило голосів. Як виявилось пізніше, механізм такого голосування полягав у тому (про це написав депутат Юрій Ромаскевич), що у залі відбулося голосування чужими картками. І це також викликало багато запитань, бо, по-перше, не всім відсутнім на сесії такий варіант запропонували, а, по-друге, настільки це законно (навіть за умови прийнятих змін до регламенту роботи в умовах карантину, які передбачали можливість проведення голосування шляхом підняття рук, перекличкою або іншим способом, що забезпечує фіксацію волевиявлення кожного депутата).

Отже, публічно Владислав Мангер - "за" виділення коштів на боротьбу з коронавірусом. І в той самий час він проігнорував заклики МОЗ провести Великдень вдома і особисто відвідав службу у храмі.

Чи мав він на це право як посадова особа?

Дементій Білий, політолог

Так, це сумнівний з точки зору відповідальності крок – з огляду на ситуацію з карантином і те, що Мангер -високопосадовець, який має поводитися відповідно до того, що декларує на сесіях, які рішення приймає депутатський корпус.

Що стосується того, що це храм УПЦ (МП), то Мангер завжди ходив в ту церкву, наскільки я пам'ятаю. Зрозуміло, що будь-які публічні дії політика й ним самим, і його виборцями у демократичному суспільстві розглядаються крізь призму виборів. Проте я не вважаю, що це якісь спеціальний піар під місцеві вибори, у яких, ймовірно, голова облради може взяти участь. Наприклад, вступивши у боротьбу за крісло мера Херсона.

Але все ж це, як на мене, публічна декларація. Я вважаю, що в даному випадку це яскравий публічний жест "я не боюся". Особливо, мабуть, важливий для Мангера з огляду на розслідування справи Гандзюк.

Володимир Молчанов, політолог

З боку голови облради це таке демонстративне ігнорування і заперечення розумних протиепідемічних заходів, поганий приклад для всіх. Як на мене, це недостойна поведінка. Мало того, що він пішов на службу, кажуть, що був там ще й без маски. Що стосується належності храму УПЦ (МП), то він справді є парафіянином саме цієї церкви і, за моєю інформацією, схвально ставиться до так званого "політичного православ’я".

Також можна припустити, що оскільки у нього не склалося з "Батьківщиною", він програв остаточно політичну боротьбу Юрію Одарченку (екснардеп, ексголова Херсонської ОДА Юрій Одарченко, який очолює обласну організацію "Батьківщини" – авт.), то Мангер шукає собі новий політичний проєкт і такий піар серед певної цільової аудиторію йому потрібен. Не виключаю, що це може бути, наприклад, партія Шарія, яка за останніми опитуваннями, має співмірний з "Батьківщиною" рейтинг у Херсоні.