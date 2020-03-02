Нерухомий магнат. Як Гройсман скуповує Вінницю

Одного дня навесні 2015 року охоронну зону пам'ятки архітектури місцевого значення Костелу Діви Марії Ангельської (1760 р.) обнесли будівельним парканом

Одного дня навесні 2015 року охоронну зону пам'ятки архітектури місцевого значення Костелу Діви Марії Ангельської (1760 р.) обнесли будівельним парканом

Містяни спочатку зраділи, що площу, вимощену старими бетонними блоками, нарешті відреставрують, а замість занедбаної клумби зроблять приємну зону відпочинку, та всі надії розвіялись, коли на паркані з’явився паспорт будівельного об’єкта.

Сталось те, на що вінничани чекали найменше - в історичному центрі міста запланували будівництво чергового торгового комплекса впритул до історичної будівлі, яка стоїть на величезній системі підземних катакомб,частина з яких навіть не досліджена.

Хмизу у вогонь підкинув і дизайн-проект несподіваної забудови: запланований "Клауд Сквер” спроектували у стилі хай-тек, що аж ніяк не вписувалось у класичну архітектурну композицію локації.

Обуренню вінничан не було меж: майбутній торговельний центр критикували усі - від перехожих до архітекторів, від домогосподарок до депутатів. ЗМІ проводили опитування, брали коментарі, домагалися максимального резонансу та припинення будівельних робіт.

Голова Вінницького регіонального осередку Спілки урбаністів України Сергій Царенко тоді наголошував, що проект надто авангардний для цієї частини міста. "Особисто мені здається, що будівництво торговельного центру на цьому місці у такому вигляді – це величезна помилка! Для такого місця варто було б пошукати краще архітектурне рішення за результатами конкурсу”, - підсумував Царенко.

Публічно на захист нового ТЦ тоді виступив виконувач обов’язків міського голови Сергій Моргунов. За його словами, нова будівля у сучасному стилі доповнить архітектурний ансамбль Вінниці.

"Ми європейське місто? Візьміть центр будь-якого європейського міста, наприклад в Польщі, Чехії, Словакії, і дивіться, якщо з архітектурної точки зору не є табу, що архітектурні будівлі повинні бути в старому вигляді, а дуже гарно сьогодні вписується в ансамбль, коли є архітектурні будівлі і у більш сучасному вигляді”, - сказав Моргунов.

Вінничани тимчасом збирали підписи під петицією на сайті президента.

"Просимо припинити знищення історичного центру Вінниці та заборонити будівництво торговельного центру, а також, надати доручення на знесення вже збудованих конструкцій та облаштування на його місці зони відпочинку загального призначення”, - йшлося в зверненні громади.

Та усе було марно і будівництво "Клауд Скверу” тривало.

Тож, звідки ростуть ноги

Найважливіше питання, яке тоді хвилювало місцевих жителів - хто це все затіяв? Хто справжній власник торговельного центру? Всі розуміли, що це дуже впливова людина, адже навіть хвиля негативу, яка прокотилась містом, жодним чином не вплинула на зведення ТЦ: люди бідкались, влада розводила руками.

Головний архітектор міста Олександр Рекута запевняв, що забудовник цілком законно отримав дозвіл на це будівництво. "У свій час відбувався аукціон, власне, на цю земельну ділянку і той забудовник виграв його, та отримав її під забудову”, - пояснював Рекута.

В дозвільних документах, опублікованих на сайті договір земельної ділянки датований липнем 2013 року.

Формальним замовником будівництва була фірма "Рейкарц Груп Лімітед”. Її представник Сергій Брайловський навідріз відмовився називати прізвище реального власника "Клауд Скверу”, пославшись на комерційну таємницю. Тож роками місцевим жителям залишалось лише здогадуватись, хто ж розжився комерційною нерухомістю в центрі Вінниці, "пройшовшись по головам” вінничан.

Випадковості невипадкові

Не так давно власник майна змінився, принаймні "на папері”. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, торговельний центр площею 1667,3 кв.м за адресою вул. Соборна 10-а з 2018 року належить ТОВ "КЛАУД”.

В Єдиному держреєстрі юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником цієї "товки" є Гройсман Олена Іванівна - дружина екс-Прем’єр-Міністра України Володимира Гройсмана.

У 2018 році фірма Олени Іванівни придбала торговий центр та земельну ділянку площею 0.065 га на Соборній, 10-а. Тож на момент скандального будівництва Гройсмани офіційно не мали жодного стосунку до цього об’єкту. Однак, враховуючи, що у 2013 році, коли перший власник отримував дозвіл на оренду землі та будівництво, Володимир Борисович був мером Вінниці, до нього і питання - чим він керувався, ставлячи свій підпис під рішенням органу, який віддав цю земельну ділянку в оренду? Інтересами громади?

Футбольне поле Гройсманів

Загалом у відкритих джерелах вдалось знайти 6 приміщень та 7 приватизованих земельних ділянок у Вінниці, що належать фірмам, які контролює Олена Гройсман. Їх загальна площа складає більше 0.7 га, а це розмір професійного футбольного поля. От тільки на "полі” Гройсманів росте не трава, а інша "зелень”, адже вся ця земля забудована елітною комерційною нерухомістю.

Тож, підприємиця Гройсман контролює три "товки”: "КЛАУД”, "МАГІГРАНД” та "КАЙЛАС КІПЕР”.

У власності ТОВ "КЛАУД” - одна земельна ділянка площею 0.065 га та одноіменний торговий центр на 1667,3 кв.м.

ТОВ "КАЙЛАС КІПЕР” володіє приміщенням на розі Юності, 46 та Первозванного, 28; приміщенням та земельною ділянкою на Ващука, 8, а також квартирою у новобуді на Ющенка, 5.



Найбільшим землевласником є ТОВ "МАГІГРАНД”: 5 земельних ділянок та 3 приміщення. На проспекті Юності 45-б знаходиться дві земельні ділянки - 0.1091 га та 0.076 га. На Келецькій, 78-в теж дві ділянки - 0.1384 га та 0.2344 га. Саме тут побудований найбільший ТЦ Гройсманів "Магі Гранд”.

Ще одна земельна ділянка із торговим приміщенням знаходиться на Юності, 44.

За інформацією Публічної кадастрової карти України, одна земельна ділянка є й у власності Крістіни Гройсман - доньки експрем’єра.

І хоча у цьому нема нічого протизаконного, все ж дивно, що родина екс-мера володіє стількома об'єктами нерухомості. Також дивно, що у власність дружини Гройсмана перейшло півтори тисячі квадратних метрів комерційних площ в центрі міста, і чи мали інші вінницькі підприємці рівний доступ до придбання цього об’єкту, чи може він будувався саме для того, щоб одного дня його купила Олена Гройсман?