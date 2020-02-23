Останнім шансом Сопеля був коронавірус

В ОП вже підшукували заміну голові Тернопільської ОДА Ігору Сопелю, а протести проти поселення в карантин евакуйованих з Китаю українців просто прискорили його відставку

В ОП вже підшукували заміну голові Тернопільської ОДА Ігору Сопелю, а протести проти поселення в карантин евакуйованих з Китаю українців просто прискорили його відставку

Фото: Facebook/Ігор Сопель

У суботу на сайті Президента України було опубліковано інформацію, що Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської ОДА Ігоря Сопеля. Офіційне формулювання - за власним бажанням і "в зв'язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України, і незадовільною роботою облдержадміністрації щодо інформування населення щодо епідеміологічної безпеки". Показово, що президент чітко артикулював своє рішення прямо на вихідні, не чекаючи оформлення формальностей - швидше за все, офіційно указ про відставку тернопільського губернатора з'явиться після засідання Кабміну в середу, на якому і зроблять подання на звільнення.

Чому Зеленський не дочекався Кабміну? Ну, по-перше, уряд і сам не в останню чергу несе відповідальність за скандали навколо евакуації українців і тому в Офісі Президента вирішили не чекати, поки часом такий повільний Кабмін дозріє до якихось ініціатив щодо покарання винних, а вказали йому шлях. А по-друге, взагалі політична ситуація на Тернопільщині, не тільки через історію з вірусними протестами, вимагала негайного і рішучого втручання. За нашими даними, діяльність губернатора Ігоря Сопеля і стан справ на Тернопільщині вже давно викликали занепокоєння в ОП. А напружена ситуація навколо евакуації просто стала останньою краплею.

В цілому, Тернопільська область, як, втім, і вся Галичина, досить складний для "Слуг народу" регіон: на Тернопільщині у другому турі президентських виборів Володимир Зеленський переміг, але з невеликою перевагою - у нього 50,43% голосів проти 46,64 % у Петра Порошенка. На парламентських виборах знову-таки "Слуга народу" (СН) перемогла в загальнодержавному окрузі з 31,51% голосів, але це найгірший результат серед областей, де вона перемогла. Що стосується мажоритарки в Тернопільській області, то лише в 3 з 5 округах перемогу святкували "слуги". При цьому не слід забувати, що в місцевих радах Тернопільщини зараз домінують політичні опоненти СН з "євросолідарності", "Свободи" та "Батьківщини", і перші дві активно розганяють хвилі в дусі "Ні капітуляції!", А соратники Юлії Тимошенко експлуатують соціальну тематику і тему землі. Тобто губернатором від СН в Тернопільщині повинна бути людина, яка, не дивлячись на політичні протистояння, знайде спільну мову з місцевими елітами поза політикою на грунті регіонального розвитку. І з цим завданням Сопель явно не впорався.

Все почалося з того, що 1 листопада 2019 року в день свого представлення самим Володимиром Зеленським новоспечений губернатор Ігор Сопель все провалив: прямо перед входом і в самій будівлі ОДА президенту влаштували "коридор ганьби". Все це можна було б списати на підступи опонентів і, мовляв, перший млинець грудкою, якби далі Сопель не почала здійснювати помилку за помилкою. Власне, у нього, звичайно, була задача знайти точки дотику з місцевими елітами, благо, сам Сопель не "варяг", але губернатор в пошуках друзів явно перестарався. Він близько зійшовся з місцевими "аграрними баронами", пов'язаними з євросолідарностю - Володимиром Іванишиним і Петром Гадзом. Останній був помічником нардепа 8 скликання від БПП Миколи Люшняка, який в 2019 році і обіграв самого Сопеля на мажоритарному окрузі. Крім того, Сопель дещо своєрідно зрозумів ідею перезавантаження влади і почав підбирати собі заступників з числа людей пов'язаних зі скандальним екс-власником агрохолдингу "Мрія" Іваном Гутою, який у свій час навіть був в розшуку. І всі ці стосунки більше схожі на якусь змову, ніж на пошук взаєморозуміння з місцевим політикумом, оскільки саме з головними політичними гравцями губернатор так і не зумів вибудувати рівноправних відносин. З Тернопільською облрадою у нього повна конфронтація: депутати навіть пригрозили йому народними бунтами і вотумом недовіри, якщо він буде наполягати на укрупненні ОТГ і агітувати за приватизацію землі. Тобто, по суті, губернатор не домігся від облради навіть нейтралітету по двох ключових реформах президента - адміністративній та земельній.

Далі більше - Тернопільщина стала однією з областей, де бюджет не затвердили вчасно і знову Сопель не зміг ні переконати, ні продавити депутатів на прийняття його варіанту обласної кошторису. Бюджет приймали вже в січні. Одна з головних суперечок була навколо того, хто буде розпорядником і замовником робіт на майже 600 млн.грн. субвенції на ремонт і будівництво місцевих доріг. Прийшли до компромісу, що розпорядником коштів буде ОДА, а не облрада, а замовником - тобто безпосередньо освоювати кошти - будуть дві організації - Управління капітального будівництва ОДА та обласне КП "Тернополькомунінвест". Але і вже після цього губернатор потрапив в скандал, коли стало відомо, на які дороги він хоче витратити ці кошти - майже 100 млн. грн. ОДА розписала на рідній Гусятинський район губернатора. А районів в Тернопільській області нагадаємо 17. І знову обурення громадськості ...

Всі ці, скажімо так, непорозуміння, які аж ніяк не покращували життя на Тернопільщині, не сприяли зростанню рейтингу президента і не піднімали шанси "Слуги народу" успішно виступити на місцевих виборах, не випали з поля уваги Банкової. І останні події прискорили розв'язку для губернатора. 17 лютого місцеві ЗМІ стали поширювати інформацію, що евакуйованих з Китаю українців на карантин привезуть до санаторію "Медобори" на Тернопільщині. Питання - і знову до губернатора - звідки витік? Або це контрольований злив? Як писали ЗМІ Сопель нібито став єдиним губернатором, який погодився на Кабміні прийняти евакуйованих. Так це чи ні, але інформація, подана в такому ключі, що, мовляв, сам губернатор зробив Тернопільщину "крайньою", стала іскрою. Далі громадяни почали споруджувати блокпости і заявили, що нікого не пустять в санаторій. Більш того, персонал санаторію заявив, що не братиме українців з Китаю. А облрада зробила політичну заяву, що рішення уряду - "це геноцид українського народу". До хвилі "народного гніву" підключився і мер Тернополя "свободівець" Сергій Надал, який заявив, що місцеві медустанови не готові до таких "небезпек". А що робив губернатор? Спочатку мовчав, потім заявив, що немає підтверджень, що везуть в Тернопільську область! Природно, йому ніхто не повірив, і блокпости не розсмокталися самі собою, але везти евакуйованих на Тернопільщину в такий "передреволюційній" обстановці вже було просто божевіллям і тепер за провали тернопільського губернатора віддувається, правда, набагато успішніше, його полтавський колега.

Може бути, Сопель ще покерував би областю, поки тривав би кастинг на роль його наступника, тим більше, що справа ця не проста - знайти впливову, конструктивну і компромісну фігуру для такої складної області, але у президента були змушені діяти без зволікання, що не може не радувати, інакше наступний губернаторотримав би "випалену землю".

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