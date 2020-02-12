Корпорація Зе. Палиця готується взяти під контроль Рівненщину

У другій половині лютого має відбутись з’їзд партії "Слуга народу" на якому, окрім іншого, будуть призначені голови обласних партійних організацій. У Рівному сподіваються, що це покладе нарешті край ворожнечі, яка точиться між місцевими «слугами народу» за право бути головним

Голова волинської облради Ігор Палиця і нардеп Олександр Аліксійчук

У другій половині лютого має відбутись з’їзд партії "Слуга народу" на якому, окрім іншого, будуть призначені голови обласних партійних організацій. У Рівному сподіваються, що це покладе нарешті край ворожнечі, яка точиться між місцевими «слугами народу» за право бути головним

Для рівненського політикуму вкрай важливо, хто очолить в області партію президента Зеленського. Це кардинально вплине на перебіг і результати майбутніх місцевих виборів. А особливо на перерозподіл посад і ресурсних потоків в області.

Відразу після виборів головним претендентом був народний депутат Дмитро Соломчук. Він навіть став співголовою фракції "Слуги народу". Але скандал з судимістю у іншого рівненського депутата Романа Іванісова та непомірні амбіції Соломчука його занапастили. Він хотів призначити свого губернатора Рівненської області, свого керівника митниці, прокурора області і начальника СБУ. В столиці були вражені такою зухвалістю. Зрештою Соломчука позбавили посади співголови фракції і по суті відсторонили від керівництва рівненськими "Слугами народу".

Та Дмитро Соломчук не відкинув ідеї очолити обласну партійну організацію. Він заручився підтримкою місцевого впливового бізнесмена Романа Куриса, власника житлового мікрорайону "Щасливий". З його грошима і зв’язками Соломчук планує повернути собі вплив в партії. В обмін на висунення Романа Куриса кандидатом в мери Рівного, а його людей в депутати міськради від партії "Слуга народу".

Ще один народний депутат претендує на титул головного "Слуги народу" в Рівненській області: Олександр Аліксійчук. Він став нардепом по 154-му виборчому округу. В політиці він людина не самостійна і на початку діяв в інтересах рівненського бізнесмена, власника будівельної компанії "Інтер-бетон" Юрія Чаборая. Спочатку Аліксійчук був активним партійцем "Самопомочі" і планував очолити обласну партійну організацію. Сам Чаборай, не остання людина в місцевій "Батьківщині" і очолює Рівненську районну партійну організацію. Контроль над "Самопоміччю" і Батьківщиною" мали забезпечити серйозну групу впливу в області. Але рейтинг "Самопомочі" впав і Аліксійчуку "купили квиток" на вибори від партії Зеленського.

Ставши народним депутатом і дочекавшись ослаблення Соломчука, Олександр Аліксійчук включився в боротьбу за керівну посаду в місцевому "Слузі народу". І знайшов собі значно серйознішого покровителя. Тепер Аліксійчук – людина Ігоря Палиці. Навіть обійняв посаду співголови міжфракційного об’єднання "Велика Волинь". З новим покровителем в Аліксійчука значно вищі шанси стати головним "слугою". Також на нього буде покладено реалізація місцевого політичного проекту "Велика Волинь". Яка діятиме в інтересах Палиці і з ресурсом одного зі співвласників корпорації "Континіум" Степана Івахіва.

Ще один нардеп від "Слуги народу" Олександр Ковальчук теж не проти очолити обласну партійну організацію. Заради цього він не зникає з ефіру місцевого телеканалу "Рівне 1". Не жаліючи грошей на дорогий ефірний час. Щоправда Ковальчук не самостійний гравець, а своєрідна корпоративна власність групи місцевих бізнесменів. Які свого часу вже були серед впливових політиків. За спиною Ковальчука стоять колишні народні депутати: Юрій Благодир ("Партія регіонів"), Віктор Матчук ( "Наша Україна") та Валерій Богуцький ("Батьківщина"). Як можна зрозуміти, політичні погляди тут ні до чого, лише бізнес. Точніше, будівельний бізнес.

Є ще народні депутати Олександр Салійчук, Сергій Литвиненко та Роман Іванісов. Але наразі ці нардепи не можуть претендувати на керівництво у "Слузі народу" в Рівненській області. У Салійчука немає власного ресурсу та впливових людей за спиною. Та й в області його не знають. Литвиненко має неприємну і мутну історію, яку оприлюднювали в ЗМІ, щодо контактів з викрадачами активіста майдану Вербицького. Ну а про Романа Іванісова і його судимість взагалі можна й не згадувати.

Але є ще два претенденти не з числа чинних народних депутатів.

Ігор Хомич був кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу", у виборчому списку під номером 179. Черга до депутатства не дійшла. Але є ресурси, амбіції та підтримка. Зокрема підтримка міського голови Рівного Володимира Хомка. Нещодавно Хомич отримав один з найхлібніших маршрутів громадського транспорту у Рівному. Куди запустив старі імпортні автобуси. Та ще й отримав чималу дотацію з міського бюджету на компенсацію пільгових перевезень громадян. Дружина Ігоря Хомича нещодавно очолила Центр надання адміністративних послуг.

Меру Рівного Володимиру Хомку потрібно, щоб Ігор Хомич очолив місцеву організацію "Слуги народу". Та забезпечив підтримку партії Зеленського на майбутніх місцевих виборах. За це Хомичу обіцяють депутатство та місце секретаря Рівненської міської ради. А згодом і крісло мера, після того, як Хомко добровільно піде у відставку за рік-два після виборів.

Віталій Коваль голова Рівненської обласної державної адміністрації. І теж хоче стати головним у "Слузі народу" на Рівненщині. Це дало б йому змогу закріпитись і спокійніше почуватись в кріслі губернатора. Насьогодні його спокій залежить від голови обласної ради Олександра Данильчука. Він зміг домовитись про його призначення, поки інші нардепи воювали один з одним за своїх кандидатів. Данильчук зміг сформувати депутатські більшість з числа незадоволених з інших фракцій. Але Коваль не зміг цю більшість втримати.

Між всіма цими претендентами точиться запекла боротьба із застосуванням всіх можливих засобів. Як наслідок, постійне падіння рейтингу партії "Слуга народу" і Президента Зеленського. Прогнозуємо, що й після з’їзду партії "Слуга народу" і призначення голови обласної організації ситуація не змінитися. І боротьба всередині партії продовжиться.