Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
Смотрите в четвертом выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews:
Кто подкинул Гончаруку идею продавать наркотики?
Почему коронавирус добил тернопольского губернатора Сопеля?
И кого из областных чиновников снесёт ураган Юлия?
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- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
- 19:22 22 февраля Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
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Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
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У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Козицкий Максим Зиновьевич
Председатель Львовской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации