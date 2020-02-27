Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода

Смотрите в четвертом выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews:

Кто подкинул Гончаруку идею продавать наркотики?

Почему коронавирус добил тернопольского губернатора Сопеля?

И кого из областных чиновников снесёт ураган Юлия?