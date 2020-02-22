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22 февраля 2020, 17:59 38

Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"

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22 февраля 2020, 17:59 38
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Смотрите на канале RegioNews специальный выпуск "НеПогоды в регионах", посвященный массовой панике среди украинцев от страха перед заморским коронавирусом, и в частности – событиям в Новых Санжарах на Полтавщине.


Коронавирус Зоряна Скалецкая Владимир Зеленский Алексей Гончарук Арсен Аваков Нові Санжари Полтавщина Новые Санжары Олег Синегубов Синєгубов Дубинский
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