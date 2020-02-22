Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
Смотрите на канале RegioNews специальный выпуск "НеПогоды в регионах", посвященный массовой панике среди украинцев от страха перед заморским коронавирусом, и в частности – событиям в Новых Санжарах на Полтавщине.
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
- 19:22 22 февраля Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
- 18:48 22 февраля Депутат из Кременчуга пригрозил "поставить раком" сотрудников "Полтаваоблэнерго"
- 18:29 22 февраля Слуги не работают: в партии "Слуга народа" нет ни одного сотрудника
- 17:59 22 февраля Градоначальнику курортной Затоки сообщили о подозрении и отстранили от должности
- 17:18 22 февраля В Сумской области на взятке в 5 тысяч долларов задержали руководителя госпредприятия
- 16:55 22 февраля В Новых Санжарах имеются признаки дезинформации и паники, - советник Авакова
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
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Глава Полтавской области: Противостояний в Новых Санжарах больше не ждем
21 февраля 2020, 16:55
Экзамен для антикорсуда. Кто сливает дело Кистиона
21 февраля 2020, 13:40
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Сопель Игорь Михайлович
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Гусев Юрий Вениаминович
Председатель Херсонской областной государственной администрации