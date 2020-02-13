НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк

Почему мэр Харькова Геннадий Кернес хочет всех удивить новым особняком-клозетом, как блогер Анатолий Шарий взорвал мозг одесским поклонникам маршала Жукова, зачем городской голова Львова Андрей Садовой научит чиновников трём языкам сразу, и откуда в Херсон пришла Весна, которая принесет всем счастье и улучшение жизни. :-))