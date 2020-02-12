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12 февраля 2020, 18:30

RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»

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12 февраля 2020, 18:30
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Проект посвящен региональным новостям и рассказывает о самых курьезных событиях и резонансных заявлениях, повлиявших на общественно-климатическую ситуацию во всех регионах Украины.

"Мы покажем, кому что светит, кто кого топит, и куда дует ветер перемен", – обещает своим зрителям автор и ведущий проекта Иван Ковпашко.

Смотрите в первом выпуске "НеПогоды в регионах" о том, как Украину охватил "собаковирус" депутата от "Слуги народа" Евгения Брагаря, почему волынские мыши пошли в школу, как в Одессе осмеяли депутата-"хамелеона", а где Киеве поймали и прогнали экс-мэра Славянска Нелю Штепу.

Ещё больше интересных новостей из регионов Украины вы всегда найдёте на нашем сайте RegioNews.ua.


НеПогода в регіонах
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