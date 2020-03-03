В Житомирской области лесхоз "наработал" более семи миллионов убытков

ГП "Олевское лесное хозяйство" начислено убытки в сумме более 7 млн ​​грн

ГП "Олевское лесное хозяйство" начислено убытки в сумме более 7 млн ​​грн

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook страницу Государственной экологической инспекции Полесского округа.

ДП "Олевське лісове господарство" нараховано збитки в сумі понад 7 млн. грн. Державною екологічною інспекцією... Опубліковано Державна екологічна інспекція Поліського округу Понеділок, 2 березня 2020 р.

Государственной экологической инспекцией Украины проведена внеплановая проверка ООО "Олевский лесное хозяйство", в результате которой выявлен ряд нарушений, в частности: незаконную порубку, нарушение правил пожарной безопасности в лесах, нарушение санитарных правил в лесах Украины, нарушение порядка специального использования лесных ресурсов - нарушение Закона Украина о природно-заповедном фонде и Лесного кодекса Украины.

В ходе проверки выявлены незаконные порубки деревьев разных пород: дуб, береза, сосна, граб, ольха, осина.

По результатам проверки начислено убытки в общей сумме 7 млн. 488 тысяч 742 грн, а именно вред причиненный лесу составляет - 6 млн. 967 тысяч грн, вред причинен объектам природно-заповедного фонда составляет 527 тысяч 706 грн.