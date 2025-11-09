Фото: From-ua

В ночь на 8 ноября 2025 года государственное предприятие "Рыхальское" в одноименном селе Звягельского района Житомирской области подверглось вооруженному захвату

Об этом сообщает "From-ua", передает RegioNews.

На территорию хозяйства вошло воинское подразделение, которое заблокировало работу предприятия, ранее переданного в Фонд государственного имущества и выставленного на продажу.

По словам местных жителей, до этого предприятие и его работников долгое время терроризировали "титушки" и неизвестные лица. Сейчас, по информации крестьян, против них направили полноценный взвод вооруженных военных.

Официально подразделение якобы обеспечивало охрану общественного порядка, однако фактически блокировало деятельность хозяйства. Крестьяне утверждают, что военные применяли против них перцовый газ и угрожали огнестрельным оружием.

По имеющимся данным, к операции привлекли военнослужащих из части А 5139. В письме полиции Житомирской области к руководству "Рыхальского" указано, что во время мероприятий запрещено вести видеофиксацию и фотографировать объект и военных.

Местные жители отмечают, что на территории предприятия нет условий для применения военных и что задача, с которой их привлекли, вызывает многочисленные вопросы относительно законности.

Конфликт, по словам крестьян, связан с 800 га леса стоимостью около 40 миллионов долларов. Бывший директор хозяйства Сергей Корецкий, который вывел предприятие из кризиса, пытается защитить его от незаконного захвата.

Против него ведут заказные уголовные производства, однако в последнее время Житомирский апелляционный суд отказал в задержании. Сейчас селяне жалуются на действия военных, которые не допускают к работе на хозяйстве доярок и оставляют скот недоедающим.

Трудовой коллектив ГП "Рыхальское" обратился с официальным письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом вмешаться и обеспечить защиту законной деятельности предприятия и безопасность работников.

Ранее сообщалось, на территории частного предприятия в Каменском произошла стычка с участием ТЦК и СП, которая попала на видео и активно распространяется в сети. Сейчас правоохранители проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства конфликта и выяснить причины инцидента.