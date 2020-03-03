Запорожский титано-магниевый комбинат возглавил новый руководитель
Соответствующее распоряжение за подписью Премьер-министра Алексея Гончарука обнародовано на Правительственном портале, сообщает RegioNews.
"Согласиться с предложением Фонда государственного имущества относительно назначения Лубенникова Сергея Викторовича исполняющим обязанности директора общества с ограниченной ответственностью "Запорожский титано-магниевый комбинат", - говорится в распоряжении.
Стоит добавить, что до этого директором предприятия был Владимир Сивак. Детективы НАБУ подозревали в растрате средств предприятия в сумме 492 млн гривен. 29 мая 2019 года в Заводском районном суде Запорожья объявили оправдательный приговор Сиваку.
В декабре 2018 года Титано-магниевый комбинат, который принадлежал олигарху Дмитрию Фирташу, через суд вернули государству. В марте 2019 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда завернул на второй круг дело о возвращении завода.
- 13:17 03 марта Во Львовской области подготовили 150 мест для людей с подозрением на коронавирус
- 13:16 03 марта Международный экономический форум в Крыму перенесли из-за коронавируса
- 13:15 03 марта Через коронавирус могут измениться правила вызова врача и "скорой"
- 13:10 03 марта Правительство приняло решение продать единственного производителя соли в Украине "Артемсоль"
- 13:09 03 марта Житомирская область закупит 500 спецкостюмов на случай коронавируса
- 13:04 03 марта Скалецкая успокоила насчет первого случая коронавируса в Украине
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус