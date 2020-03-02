Из-за банкротства "ИнТайм" запорожцы потребовали свои деньги и посылки через полицию
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Акцент.
Как сообщают украинские СМИ, "ИнТайм" испытывает трудности: клиенты жалуются, что не могут получить посылки и отправленные деньги. На рынке доставки и электронной коммерции уже говорят о банкротстве компании
В самой компании завили, что договорились о помощи с ключевыми почтовыми операторами и прикладывают все усилия для того, чтобы выдать грузы отправителям и получателям.
Но при этом план отправок остатков грузов из городов, который должен был быть опубликован сегодня, так и не появился. Больше никаких сообщений компания не публиковала.
2 марта один из сооснователей службы доставки Новая Пошта Владимир Поперешнюк заявил о банкротстве ИнТайм. Об этом он написал в своем Facebook.
Інтайм - банкрут. З одного боку, програш конкурента - твій виграш, тому я мав би радіти. Але це погана новина для...Опубліковано Володимиром Поперешнюком Неділя, 1 березня 2020 р.
"Сейчас разрабатываем план действий, что делать в этой ситуации", — добавил сооснователь Новой Пошты.
Люди уже несколько дней не могут забрать свои посылки. При этом горячая линия, по словам клиентов, не работает уже около недели.
В свою очередь запорожцы решили предпринять активные действия и написали коллективное заявление в отделение полиции Вознесеновского района.
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