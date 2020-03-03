Укравтодор и Onur подписали контракт на строительство моста в Запорожье

В Кабинете Министров Украины состоялось подписание контракта на строительство моста в Запорожье между Укравтодором и турецкой компанией Onur Taahhut

Фото: Telegram-канал Гончарука

В Кабинете Министров Украины состоялось подписание контракта на строительство моста в Запорожье между Укравтодором и турецкой компанией Onur Taahhut

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Строительство моста было начато в 2004 году, однако за 15 лет не было завершено.

"Для нашей команды этот мост — очень символичный объект. Мы с этим долгостроем закончим!", - добавил Алексей Гончарук.

Напомним, что турецкая компании Onur выиграла торги на строительство моста, стоимостью 11,9 млрд гривен, через р. Днепр в Запорожье.