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03 марта 2020, 14:56 7

Укравтодор и Onur подписали контракт на строительство моста в Запорожье

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03 марта 2020, 14:56 7
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В Кабинете Министров Украины состоялось подписание контракта на строительство моста в Запорожье между Укравтодором и турецкой компанией Onur Taahhut
Фото: Telegram-канал Гончарука
В Кабинете Министров Украины состоялось подписание контракта на строительство моста в Запорожье между Укравтодором и турецкой компанией Onur Taahhut

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Строительство моста было начато в 2004 году, однако за 15 лет не было завершено.

"Для нашей команды этот мост — очень символичный объект. Мы с этим долгостроем закончим!", - добавил Алексей Гончарук.

Напомним, что турецкая компании Onur выиграла торги на строительство моста, стоимостью 11,9 млрд гривен, через р. Днепр в Запорожье.


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