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02 марта 2020, 12:37 4

На Закарпатье представили нового руководителя полиции

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02 марта 2020, 12:37 4
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Полицию Закарпатья возглавил Александр Шляховский
Фото с сайта Полиции Закарпатской области
Полицию Закарпатья возглавил Александр Шляховский

Как сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Закарпатской области, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко представил нового руководителя Закарпатской полиции.

Полицию Закарпатья возглавил Александр Шляховский. Представление состоялось сегодня, 2 марта

"Александр Шляховский – опытный оперативник, прошел путь от рядового оперативника уголовного розыска до начальника криминальной полиции Киевской области. Его задача вместе с руководителями всех служб полиции Закарпатья – обеспечение безопасности всех жителей области, проведение превентивной работы и противодействие преступности", - отметил во время представления Игорь Клименко.

В своем выступлении Александр Шляховский поблагодарил руководство Национальной полиции за доверие и заверил, что коллектив полиции Закарпатья готов к выполнению всех поставленных задач.

Напомним, трое патрульных из Закарпатья будут судить за избиение супругов. Правоохранителей обвиняют в превышении власти с применением насилия.


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