На Закарпатье представили нового руководителя полиции
Как сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Закарпатской области, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко представил нового руководителя Закарпатской полиции.
Полицию Закарпатья возглавил Александр Шляховский. Представление состоялось сегодня, 2 марта
"Александр Шляховский – опытный оперативник, прошел путь от рядового оперативника уголовного розыска до начальника криминальной полиции Киевской области. Его задача вместе с руководителями всех служб полиции Закарпатья – обеспечение безопасности всех жителей области, проведение превентивной работы и противодействие преступности", - отметил во время представления Игорь Клименко.
В своем выступлении Александр Шляховский поблагодарил руководство Национальной полиции за доверие и заверил, что коллектив полиции Закарпатья готов к выполнению всех поставленных задач.
Напомним, трое патрульных из Закарпатья будут судить за избиение супругов. Правоохранителей обвиняют в превышении власти с применением насилия.
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