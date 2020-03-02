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02 марта 2020, 17:03 17

На Закарпатье изъяли 374 кг героина

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02 марта 2020, 17:03 17
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Транспортировали героин из Киева в страны Евросоюза в листах фанеры
Фото с сайта Прокуратуры Закарпатской области
Транспортировали героин из Киева в страны Евросоюза в листах фанеры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Прокуратуру Закарпатской области.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый гражданин Турции в ноябре 2019 года организовал транспортировку героина из Киева в страны Евросоюза.

Для прикрытия иностранец использовал собственную фирму, которая оказывала посреднические услуги по экспорту промышленных товаров.

Героин злоумышленники спрятали в листы клееной фанеры. Правоохранители изъяли 374 кг наркотика, которые были спрятаны в 188 листах фанеры.

Задержали иностранца в Одессе, где он скрывался чтобы избежать ответственности за содеянное.

Задержанному сообщено о подозрении в законченном покушении на контрабанду наркотического вещества в особо крупных размерах ч.2 ст.15, ч.3 ст.305 УК Украины.

28 февраля 2020 года по ходатайству прокурора прокуратуры Закарпатской области следственным судьей Ужгородского горрайонного суда подозреваемый взят под стражу на 60 суток без возможности внесения залога.

Продолжается дальнейшее досудебное расследование.

Напомним, в столице проведена масштабная спецоперация по задержанию участников межрегионального наркогруппировки, которые причастны к незаконной перевозки, изготовления и сбыта наркотических и психотропных веществ в особо крупных размерах. Изъято наркотиков общей стоимостью 110 млн грн.


Закарпаття Закарпатье наркотики
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